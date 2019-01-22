2019-01-22T19:06:57+03:00
В мире

Круглый стол: Будут ли страны Балтии отвечать за преступления нацистов?

Прямая видеотрансляция из пресс-центра «Комсомольской правды». Смотрите 23 января 2019 г. с 12:00 мск
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На основании существующей ныне международной правовой базы возможно привлечь Латвию, Литву и Эстонию к ответственности за преступления, совершенные их национальными "героями" в годы Второй мировой войны.На основании существующей ныне международной правовой базы возможно привлечь Латвию, Литву и Эстонию к ответственности за преступления, совершенные их национальными "героями" в годы Второй мировой войны.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Страны Балтии уже давно занимаются подсчетом ущерба от «советской оккупации» и выдвинули претензии России общей численностью в 350 миллиардов долларов - в то время, как гитлеровская Германия по репарациям и контрибуциям заплатила СССР всего 15,8 миллиардов. Свою часть выплатили и союзники нацистской Германии: Италия, Румыния, Финляндия, Венгрия, Болгария. Прибалтийские страны, продолжая героизировать своих "лесных братьев" и бойцов легионов СС, тем не менее, не признают причастность к преступлениям нацистской Германии на территории бывшего Советского Союза.

В декабре 2018 года российскими историками был опубликован доклад «Наследие Второй мировой войны в странах Балтии: как восстановить справедливость для жертв нацистских преступлений». Из него следует, что на основании существующей ныне международной правовой базы возможно привлечь Латвию, Литву и Эстонию к ответственности за преступления, совершенные их национальными "героями" в годы Второй мировой войны.

Будут ли страны Балтии отвечать за преступления нацистов?.Прямая видеотрасляция из пресс-центра Комсомольской правды . Историки, правозащитники, журналисты и общественные деятели в прямом эфире обсуждают, возможно ли привлечь Латвию, Литву и Эстонию к ответственности за преступления, совершенные их национальными "героями" в годы Второй мировой войны

Какие преступления прибалтийских пособников нацистов доказаны безусловно и подтверждены архивными документами? Как обязать правительства стран Балтии выполнять требования международных конвенций? Может ли Россия поставить в этой с вязи вопрос о выплате контрибуций и репараций?

На эти и другие вопросы в ходе круглого стола в «КП» постараются ответить историки, правозащитники, журналисты и общественные деятели.

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