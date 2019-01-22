Изуродованная пластикой девушка покончила с собой

Китайская блогерша покончила с собой после неудачной пластической операции на лице. Девушка была найдена мертвой на следующий день после того, как пожарные спасли ее из горящей высотки.

В социальных сетях обсуждали то, как женщина закрывала лицо руками и кричала о том, что она не хочет, чтобы кто-то видел ее лицо. Как передает South China Morning Post, 23-летняя блогерша и раньше пыталась свести счеты с жизнью. Последняя попытка оказалась роковой.

Причиной отчаянного поступка девушки стала неудачная операция на лице. При этом ее знакомые в один голос утверждали, что до пластики девушка была хороша собой. Однако, по их словам, она хотела привлечь в свой блог как можно больше подписчиков, поэтому и решилась изменить внешность.

После операции девушка оказалась огорчена результатом, перестала выходить из дома, ее бросил парень. "Жаль, такая молодая, и такой печальный финал", - написал один из пользователей Weibo. Эта социальная сеть, где китайские поклонники пластической хирургии делятся впечатлениями об операциях, а также выкладывают фото "до" и "после".

Пластическая хирургия в Китае переживает настоящий бум, поскольку доходы населения растут, а влияние Запада увеличивается. Молодые люди и девушки все чаще ложатся под нож, дабы получить лицо мечты. А после этого они выкладывают фото новых лиц в соцсети, хвастаясь измененной внешностью.

Девушки и женщины публикуют короткие видеоролики, длительность которых не превышает 60 секунд. Благодаря этому влогерши приобретают поклонников среди растущей армии одиноких мужчин в Китае. Однако, как известного, у всякой медали есть обратная сторона.

Так, по словам одной из влогерш, свою первую пластическую операцию она сделала в 14 лет. "Я сделала подтяжку лица, - делится с подписчиками влогерша. - Люди должны рационально думать об изменении своей внешности. Пластическая хирургия может дать дополнительные очки. За 15 лет я прошла около 100 процедур". Косметическая операция обошлась ей примерно в четыре миллиона юаней (623 000 долларов США). Деньги ей давали родители. Однако, как призналась девушка, в результате пластических операций у нее возникли многочисленные осложнения и инфекции.

По данным Международного общества эстетической пластической хирургии, в 2016 году на Китай приходилось 13% пластических операций. Эти показатели делают страну третьей в мире по числу пластичских операций. Эксперты ожидают, что в текущем году число изменивших внешность китпайцев достигнет 10,2 миллиона.