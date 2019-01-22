Сергей Собянин отправил проект реконструкции дома Булошникова на дополнительную экспертизу

Проект реконструкции дома купца Булошникова на Большой Никитской улице направлен на дополнительную экспертизу. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, скандал вокруг трехэтажного дома, построенного в 19 веке, разгорелся в конце прошлого года. Тогда стало известно, что владелец здания, компания «Мейн Эстейт», получила от Градостроительно-земельная комиссия Правительства Москвы одобрение проекта реконструкции здания. Тогда возмутились многие москвоведы: стоящий по соседству с Театром имени Маяковского дом - старинный, ему уже под 180 лет, в хорошем состоянии, однако защитного статуса у него почему-то нет. В документах значилось, что на его месте может быть возведено новое строение высотой до 32 метров.

На прошлой неделе префектура ЦАО провела публичные слушания проекта, на которые по разным оценкам пришло от 500 до 1000 человек. Мнения жителей Пресненского района были переданы специальной комиссии Центрального округа. Она и должна была принимать окончательное решение: будет реконструкция или нет.

И вот ситуацию вокруг трехэтажного ампирного дома прокомментировал мэр Сергей Собянин.

«Публичные слушания по судьбе дома купца Булошникова (Большая Никитская улица, 17, стр.1) были жаркими, - написал он на своем официальном сайте. - Одни утверждали, что это исторически ценный объект. Другие доказывали, что после многочисленных реконструкций - это просто новодел на месте бывшего купеческого дома. Одни говорили, что существующее здание снесут. Другие утверждали, что не собираются это делать. Одни считают, что увеличение максимальной высоты до 32 метров нарушит гармонию старинной улицы, другие говорят, что на Большой Никитской уже сегодня достаточно зданий выше этой отметки. Считаю, что все эти доводы и аргументы нужно спокойно проанализировать, провести дополнительную экспертизу и после этого принять взвешенное решение».

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