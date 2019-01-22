Обещания «японских инвестиций в обмен на компромисс по Курилам» невыполнимы

На фоне визита в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абэ продолжается спор вокруг южной гряды Курильских остров, которую Токио считает своими «Северными территориями». При этом в Стране восходящего солнца слышатся голоса, что, дескать, «достижение компромисса» (под чем подразумевается сдача нашей территории) вызовет бум японских инвестиций на Дальний Восток. Но экономическая реальность сильно отличается от таких посулов, о чём «Комсомолке» рассказал эксперт Валдайского клуба Иван Тимофеев.

В сравнении с американскими и европейскими — японские санкции с 2014 года были наиболее умеренными. Токио удалось выстроить баланс между «солидарностью с G7» и собственными интересами. Японские санкции наносят крайне ограниченный и во многом символический ущерб реальной торговле с Россией. Тем не менее, они подрывают традиционный аргумент японской дипломатии о привязке экономического сотрудничества к решению «территориального вопроса».

Эксперт Валдайского клуба Иван Тимофеев.

Даже если японское правительство будет вести умеренную политику санкций в отношении Москвы или вовсе отменит их, японские компании вряд ли будут активно вести бизнес в России в «подсанкционных» секторах: из-за страха перед штрафами американского регулятора и угрозой потери американского рынка.

Почему? Основная проблема — экстерриториальность американских санкций. Опыт показывает, что Минфин США штрафует компании любой национальной юрисдикции, нарушивших американские экстерриториальные санкции. Так, в 2018 году наряду с американскими компаниями были завершены разбирательства с юридическими лицами из Швеции, Франции и КНР, заподозренных в попытках прорвать американскую «санкционную блокаду» тех или иных стран. Даже союзнические отношения не избавляют компании из той же Японии и от угрозы наказаний Минфина США. Возникает ситуация, когда политическое руководство некоторых стран выступает против санкций и даже готово защищать свои компании; но бизнес предпочитает не рисковать и соблюдать американские законы. Случаи урегулирования компаниями споров с американским регулятором показывают, что они предпочитают в максимальной степени выполнять и даже перевыполнять требования американцев.

Сам Токио мало что может сделать для изменения ситуации, даже в случае наличия политической воли. Экстерриториальный характер американских санкций будет тормозить российско-японское сотрудничество при любом исходе диалога по Курильским островам. Судя по всему, российские дипломаты это прекрасно понимают.

Впрочем, японские компании уже совершали транзакции с россиянами, несмотря на санкции. В 2016 году «Японский банк международного сотрудничества» (JBIC) выделил заём «Сбербанку» в размере 39 млн долларов на реализацию проекта на Дальнем Востоке. Он же инвестировал 400 млн долларов в «Ямал СПГ», которым владеет «Новатек» (находящийся под санкциями США). Другой проект подразумевал инвестиции в размере 170 млн долларов в «Транснефть», которая также находится под санкциями США и ЕС.

И вопрос в том, насколько массовыми будут инвестиции со стороны других японских компаний (особенно частных)? Опыт сотрудничества с КНР и Индией показывает, что их частный бизнес проявляет лояльность американским требованиям даже с учётом дружеских политических отношений Москвы с Пекином и Дели. Станет ли Токио исключением из этой закономерности? Время покажет.

А главное, всё вышеизложенное серьёзно нивелирует японскую идею о «компромиссе по островам в обмен на инвестиции и новый уровень отношений».

ОТ РЕДАКЦИИ

Товарооборот России и Японии по итогам 2017 года составил $22 млрд; за первое полугодие прошлого 2018 года — порядка $10 млрд.

При этом, по данным на 2016 год (более свежую статистику обнаружить не удалось), Япония является четвёртым по значимости внешнеторговым партнёром США с объёмом двусторонней торговли в $195,5 млрд.

Таким образом, любая гипотетическая прибыль от расширения сотрудничества Японии с Россией может быть многократно перекрыта американскими санкциями, если Вашингтон решит «наказать» за это Токио.

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