Режиссер Сергей Соловьев возглавил частный театр «САС»

Идея создать свой театр у Сергея Александровича родилась не вдруг и неслучайно. Как именно она родилась, режиссер рассказал нам в эксклюзивном интервью.

- Около сорока лет я занимаюсь педагогикой. И все эти годы выпускал спектакли со своими студентами - во ВГИКе, в Институте современного искусства, - говорит Соловьев. - И всегда жалел, что когда заканчивается учеба, курс уходит, актеры не всегда удачно распределяются по жизни. Так что для меня нет ничего неожиданного в том, что появился театр, где работают люди, с которыми у меня неслучайные взаимоотношения, хотя не все они мои ученики.

Кроме того, моя работа в театре такая же объемная и серьезная, как и работа в кино. В свое время, где-то в конце девяностых, в музее Декабристов около трех месяцев подряд, ежевечерне, тогдашние выпускники моей мастерской играли чеховские «Три сестры». И все это время залы были полны.

В Малом театре я ставил спектакль «Дядя Ваня» с Юрием и Виталием Соломиными и Таней Друбич. В театре «Содружестве актеров Таганки» в течение двадцати лет шла «Чайка» в моей постановке.

- В «САС» будет постоянная труппа?

- Нет, актеры будут работать по контракту, как в Театре Наций. Сейчас в нашем репертуаре двенадцать спектаклей, которые можно играть каждый месяц. «САС» не имеет отношения к так называемому студенческому театру. Мы постараемся через контрактную систему привлечь новых актеров, в том числе очень известных. Сейчас веду переговоры с Сережей Гармашом.

«САС» - частный театр, там нет государственных средств. Но он будет работать как любой нормальный театр со своей афишей, репертуаром, расписанием... Главное не делать так называемый новый формат. Это будет классический театр. Неслучайно я начинал свою творческую жизнь в БДТ у Георгия Александровича Товстоногова. Это моя театральная школа. Играл детские и юношеские роли.

- Ваша постоянная сценическая площадка будет на «Красном Октябре»?

- Пока там будем играть спектакли. 24 января мы покажем «Княжну Мери» в постановке молодого режиссера Татьяны Самбук. Следующим будет мой спектакль «Иванов», который впервые начал репетировать с Катей Васильевой еще в 1962 году во ВГИКе. Считайте, от первых репетиций до премьеры прошло 57 лет.

- Какими будут цены на билеты в «САС»?

- Хотелось бы, чтобы они были максимально демократичными. И в то же время, это не должна быть богадельня.