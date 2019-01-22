2019-01-22T19:51:41+03:00
Спорт

Криштиану Роналду оштрафовали на 18 миллионов евро

Португалец еще неплохо отделался - ведь изначально прокуроры настаивали на реальном тюремном сроке
Сергей КИРИЛЛОВ
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Роналду прилетел в Мадрид из Италии со своей невестой Джорджиной Родригес.Роналду прилетел в Мадрид из Италии со своей невестой Джорджиной Родригес.Фото: REUTERS
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Во вторник в Мадриде судили самого популярного футболиста мира Криштиану Роналду, которого обвиняли в неуплате налогов. Еще накануне заседания Роналду попросил усилить меры безопасности и, чтобы избежать ажиотажа, подъехать как можно ближе на машине к зданию суда. Но но судья отказал, заявив, что не видит опасности.

В результате игроку «Ювентуса», который прилетел в Мадрид из Италии со своей невестой Джорджиной Родригес, пришлось буквально пробиваться через толпы представителей СМИ. При этом красавчик находился в веселом расположении духа, все время улыбался и показывал большой палец.

Криш находился в суде всего несколько минут, приняв условия сделки, предложенные прокурорами. Суперзвезда футбола согласился за финансовые нарушения, которые он совершил с 2010 по 2014 год, заплатить штраф в размере 18,8 млн евро. И, судя по всему, португалец еще неплохо отделался. Ведь когда это дело впервые появилось в 2017 году, прокуроры настаивали на реальном тюремном сроке и утверждали, что футболист сознательно выводил часть прибыли через сомнительные фонды и офшоры. Но адвокатам Роналду удалось доказать, что все дело в непонимании тонкостей испанского законодательства и никаких попыток уклониться от уплаты налогов не было. Уже тогда Роналду признал четыре инцидента на сумму 5,7 млн евро задолженностью, и вот теперь сумма значительно подросла.

Впрочем, для самого богатого футболиста мира, который по подсчетам Forbes зарабытывает $108 млн (€95 млн) в год, это не такая уж и большая сумма. И даже 23 месяца тюремного заключения условно отнюдь не портят белозубый оскал звезды.

Кстати, Роналду далеко не первый футболист, представший перед судом в Испании.

В прошлом году подобным образом избежал тюремного заключения звезда "Барселоны" Лионель Месси. Он также уплатил несколько миллионов в виде "исправительных платежей", за то что спрятал часть доходов от своей рекламной компании.

На днях перед судом по аналогичным обвинениям предстал и бывший напарник Роналду по мадридскому "Реалу" Хаби Алонсо. Правда, Алонсо не столь знаменит, да и требуют с него всего €2 млн. Но испанец пока не сдается и на сговор с прокурорами не идет. А ведь в случае отказа ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Есть еще несколько примеров, когда футболисты в Испании садились не на скамечку запасных, а на скамью подсудимых. На несколько миллионов за налоговое мошенничество был оштрафован бывший игрок «Барселоны» бразилец Неймар.

Еще один игрок "Реала" Марсело согласился на штраф и четыре месяца условного тюремного заключения, чтобы закрыть дело по уводу почти полумиллиона евро прибыли через иностранные фирмы.

Все эти случаи произошли после того, как в 2010 году в Испании отменили, так называемый, «закон Бэкхема». Ранее по нему футболисты, получавшие более 600 тысяч евро в год, платили налог, сниженный до 24 процентов. Это было сделано для того, чтобы привлечь в Испанскую лигу как можно больше мировых звезд. Но потом от этих льгот решили отказаться.

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