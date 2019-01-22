2019-01-22T22:03:06+03:00
Спорт

Усэйн Болт заявил, что отказался от мечты стать футболистом

32-летний бегун с Ямайки пробовал силы в новом виде спорта на разных континентах
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Усэйн Болт - больше не футболист.Усэйн Болт - больше не футболист.Фото: REUTERS
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32-летний Усэйн Болт летом 2017 года официально завершил карьеру бегуна. И после небольшого перерыва, связанного с финишем одной карьеры, решил попробовать свои силы в другом виде спорта. И это был - футбол! Восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге на разные дистанции ринулся пробовать свои силы и тренироваться в разных футбольных клубах.

В начале 2018 года он отправился на стажировку в норвежский клуб "Стремсгодсет". И сыграл за эту команду в товарищеской игре против юношеской сборной Норвегии. Затем же провел тренировки в "Мамелоди Сандаунз", дортмундской "Боруссии". И каждый раз его целью было - подписание профессионального контракта с командой.

Пока наконец в августе 2018 года Болт не попал в Австралию. Он провел целый ряд тренировок в составе клуба австралийской "А-Лиги" в клубе "Сентрал Кост Маринерс". И даже забил гол за свою команду в товарищеской игре. Но профессионального контракта с этой командой Болт так и не получил. В ноябре 2018 года после восьми недель тренировок Усэйн Болт покинул Австралию и эту команду.

И вот стало известно, что Болт решил поставить крест на своей мечте стать футболистом.

- Это был хороший опыт. Я действительно наслаждался пребыванием в команде и это отличалось от беговой дорожки, это было весело, пока продолжалось, - заявил Болт в интервью ESPN.

Так что теперь Усэйн Болт так и останется восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира.

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