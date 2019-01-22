2019-01-22T22:54:56+03:00
Общество

Региональный этап эстафеты огня Универсиады начался на металлургическом заводе «Норникеля»

Компания выступает в качестве генерального партнера Студенческих игр в Красноярске
Федор ПЕТУНИН
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Региональный этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года начался не просто в Норильске, а на Надеждинском металлургическом заводе имени Б.И. Колесникова. Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля".Региональный этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года начался не просто в Норильске, а на Надеждинском металлургическом заводе имени Б.И. Колесникова. Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля".
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22 января в Красноярском крае стартовал региональный этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Соревнования пройдут в Красноярске, и огонь уже побывал в 17 городах России.

Символично, что региональный этап эстафеты начался не просто в Норильске, а на Надеждинском металлургическом заводе имени Б.И. Колесникова. На этом крупнейшем предприятии Заполярного филиала компании «Норникель» он объединился с огнем в металлургических печах. Таким образом организаторы церемонии подчеркнули большой вклад компании в организацию Студенческих игр. Напомним, «Норникель» является генеральный партнером Универсиады-2019. Компания вложила в турнир больше двух миллиардов рублей.

- Наша компания - мировой лидер в производстве цветных и драгоценных металлов - привыкла решать масштабные задачи. Сегодня мы даем старт финальному этапу эстафеты огня Универсиады, творим историю спортивных побед, историю Красноярского края и всей России, - сказал первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко, принявший участие в церемонии.

«Норникель» является генеральный партнером Универсиады-2019. Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля"

«Норникель» является генеральный партнером Универсиады-2019. Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля"

Первый этап региональной эстафеты растянулся почти на три километра и прошел от спортивно-развлекательного комплекса «Арена-Норильск» мимо главных городских достопримечательностей: Норильского Заполярного театра драмы имени Владимира Маяковского, мечети Нурд Камаль, первого дома Норильска, построенного в 1921 году. Факелоносцы не только бежали, но и ехали на снегоходах, лыжах и даже собачьих упряжках.

- Седовласый «Норникель», имея богатую историю, сохраняет юный современный взгляд на жизнь. Именно поэтому наши взоры всегда устремлены к молодежи. Мы активно поддерживаем их идеи и начинания - как сегодня проведение студенческих игр в России. Мы пронесли огонь Универсиады, огонь, символизирующий мудрость старших и задор молодых, радушие и гостеприимство Сибири. Универсиада продолжит серию выдающихся спортивных событий последних лет: Сочинской Олимпиады, мирового футбольного Чемпионата и отрадно, что Россия становится центром планетарного спорта. Четкая работа федерального центра, краевых властей, дирекции Универсиады при поддержке генерального партнера «Норникеля» залог того, что мы все обязательно станем свидетелями яркого и запоминающегося спортивного праздника, - подчеркнул статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов.

Последней точкой эстафеты в Норильске была площадь перед Дворцом спорта «Арктика», где зажглась городская чаша огня. Дальше огонь отправится в Туру, а 2 марта прибудет в Красноярск.

- Символично, что старт региональному этапу эстафеты дает Норильск, который всегда был, есть и будет основой промышленного потенциала Красноярского края, его экономических возможностей и перспектив развития. «Норникель» внес весомый вклад в подготовку Универсиады и сделал все возможное, чтобы надежды российских спортсменов и болельщиков оправдались, - отметил директор Заполярного филиала компании Николай Уткин.

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