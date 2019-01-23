Рассекреченные архивы минюста США: Украинские националисты готовили покушение на президента Рузвельта

После прихода к власти Дональда Трампа Украина ушла на периферию интересов Белого дома. Тем не менее противники президента США из Демократической партии продолжают поддерживать незалежную, не обращая внимания на рост радикализма в стране. От которого в свое время чуть не пострадала сама Америка.

Недавно стало известно, что украинские националисты в разгар Второй мировой пытались убить одного из величайших президентов Америки - Франклина Рузвельта. Основной массив документов из расследования спецслужб по тому делу все еще недоступен, но отдельные выжимки опубликованы на сайте минюста США.

ГИТЛЕР ИЗ ЛУИЗИАНЫ

Это сейчас вступление Штатов во Вторую мировую и победа антигитлеровской коалиции кажутся предрешенными. Но в конце 1930-х годов в Америке было очень сильно политическое направление, чьи сторонники называли себя «изоляционистами», симпатизировавшими Гитлеру. И даже готовы были захватить власть в Белом доме.

«Клика американских промышленников пытается сменить наше демократическое правительство на фашистский режим, тесно работая с нацистами в Германии и Италии, - докладывал в депеше Рузвельту посол США в Третьем рейхе Уильям Додд в 1936 году. - Работая в Берлине, я мог множество раз наблюдать, как близки к нацистскому режиму некоторые из наших американских правящих семей» (сейчас бы сказали: олигархов. - «КП»).

Именно они стояли за «фашистом номер один» в США - сенатором-популистом Хью Лонгом. Тот откровенно копировал риторику немецких национал-социалистов, называл себя «Гитлером из Луизианы» и, судя по рейтингам, вполне мог побить Рузвельта на ближайших выборах. Но в 1935 году его застрелили. Берлинская верхушка была уверена: Лонга устранило ФБР, дабы избавить Рузвельта от опасного конкурента. Поэтому Третий рейх посчитал себя вправе нанести «симметричный ответ».

АССАСИН ПО-УКРАИНСКИ

С началом войны многие американские немцы (особенно сохранявшие связи с Берлином) попали на особый учет ФБР. Любого из них не пустили бы к президенту на пушечный выстрел. Зато огромная украинская диаспора, тянувшаяся в Новый Свет за лучшей долей еще с конца XIX века, ФБР интересовала куда меньше.

А в Европе как раз тогда рейх берет украинских националистов под крыло. Захватив Польшу, немцы выпускают из местной тюрьмы Степана Бандеру, сидевшего за терроризм. Его курирует один из высших офицеров абвера (нацистской разведки) Эрвин Штольце. С ведома последнего в 1940 году создается так называемое ОУН(б) - ультрарадикальное крыло Организации украинских националистов под руководством Бандеры. В странах, которые потом создадут антигитлеровскую коалицию, отказываются официально признавать эту структуру. Первым такое решение было принято в США с подачи Рузвельта. Естественно, это не устраивало галичан. Так на почве ненависти к хозяину Белого дома «коричневые» и «жовто-блакитные» националисты успешно объединяются.

«Архивные документы секретной службы (спецподразделения, отвечающего за охрану первых лиц государства. - «КП») сообщают о расследовании участия сторонников, членов и лидеров ОУН и ОУН(б) в немецком плане по уничтожению президента Рузвельта, - пишет современный канадский исследователь Иван Катчановский. - Согласно докладам агент немецких спецслужб Кристиан Цинссер, работавший в Аргентине под видом пресс-атташе германского посольства, в 1940 году привлек к этой миссии члена ОУН Григория Мацейко».

27-летний боевик Григорий Мацейко должен был убить политика-«демократа» на одном из предвыборных митингов во время президентской кампании 1940 года. Фото: ru.wikipedia.org

ВЗРЫВЧАТКА С ПОДЛОДКИ

Этот Мацейко был боевиком-террористом со стажем: еще в 1934 году по приказу Бандеры ликвидировал министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. «Ляхов» бандеровцы ненавидели так же, как «жидов и москалей».

Сегодня практически доказанной считается причастность Мацейко к подготовке другого громкого теракта в том же 1934 году - убийства в Марселе короля Югославии Александра I и главы МИД Франции Луи Барту. Оба были сторонниками европейской системы «коллективной безопасности» (без которой вермахт в начале войны легко смог разбить противников поодиночке). В том теракте, кстати, тоже был нацистский след.

…К 1940 году Мацейко уже несколько лет скрывался в Аргентине. За ликвидацию американского лидера Цинссер посулил ему миллион марок. Возможно, для воздействия на украинца у абвера имелся и кнут - компромат по участию в тех самых терактах шестилетней давности.

Григория хотели снабдить фальшивым паспортом и переправить из Аргентины в США. Оружие и взрывчатку для покушения должна была доставить немецкая подлодка, скрытно подойдя к побережью где-нибудь в заливе Мэн.

Но в год президентских выборов ФБР работало в усиленном режиме и прознало о подготовке диверсии через свою агентуру. Американцы раздобыли фотографии Мацейко, отпечатали и распространили несколько тысяч его портретов в приморских городах…

В итоге абвер отказался от операции, посчитав ее трудновыполнимой.