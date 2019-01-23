«Так должны выглядеть все артисты»: Лолита насмешила Инстаграм экстравагантным нарядом

Лолита неизменно восхищает поклонников своим чувством юмора. А еще – экстравагантными нарядами. То, что у нее все в порядке и с первым, и со вторым, певица продемонстрировала в своем Инстаграме. Артистка примерила обновки от известного российского дизайнера Игоря Гуляева. Комплект сложился небанальный: меховая накидка в зеленых и оранжевых тонах и меховая шапка. Забавно пританцовывая, Лолита прорекламировала кутюрный костюм в своем Инстаграме. Юмористическое видео за несколько часов набрало почти 280 тысяч просмотров.

- Я пошла к Игорю Гуляеву, потому что он мне будет делать классную одежду на мое шоу. А сейчас он меня просто одел… - рассказала звезда сцены.

- Елкой новогодней! – слышится в видеоролике голос Игоря Гуляева, который снимал Лолиту на свой смартфон.

Артистка примерила обновки от известного российского дизайнера Игоря Гуляева. Фото: Инстаграм.

- Сказал, что так должны выглядеть все артисты. Я, в принципе, готова и так, - пошутила певица.

- Не распугай мне народ, - смеясь, попросил дизайнер

- Очень тепло. Вот именно в таком виде я пойду подрабатывать и раздавать флаеры: «Все к Гуляеву!», - объявила Лолита. И немедленно выбежала на улицу с призывами заходить в бутик кутюрье.

lolitamilyavskaya Мой Друг и Маэстро силуэта Игорь Гуляев!! @igorgulyaevofficial Неужели я теперь буду выглядеть, как нормальная артистка в Крокусе 7 апреля)!!

«Лола, обожаем вас за ваше чувство юмора», «Наряд, конечно, на грани, но Лоле идет», «Шикарно выглядишь! Наряд – огонь, «Только Лола может так поднять настроение!», - пишут поклонники в комментариях.

Певице не привыкать эпатировать публику. Чего только стоит прозрачный комбинезон телесного цвета, в котором Лолита появилась на музыкальном фестивале «Жара» в 2017 году. Наряд тогда произвел фурор и долго обсуждался в СМИ.

- Я хочу остаться единственной толстой бабой на нашей эстраде, - объявила тогда артистка.

Знаменитый "голый" комбинезон артистки стал интернет-мемом.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Когда я начала себя любить, мне стало все равно, кто что обо мне говорит, - признавалась певица в одном из интервью. - Вот люблю я себя поправившуюся. Я себя держала в форме до 45 лет, и это съело часть моей жизни. Ради чего все эти массажи и парикмахерские, красные дорожки, журналы… Я все эти обложки оставила на старой квартире, мне этого больше не надо. Да, я прибавила в весе, но я прибавила и в мастерстве… Выход в этом комбинезоне — это было такое мое высказывание «мы толстенькие», когда все худые. Это дало мне еще подписчиков, из которых процентов 80 лайкнули эту историю, благодарили за то, что я дала свободу, что они сами теперь могут что-то подобное выкинуть. Это же не то что я ходила целкой, а потом такое вытворила. Почему я должна думать, как кто это воспримет? Это я на сцене, а не люди. Не нравится? Ну, переключите канал.