Клуб убежденных холостяков: женщинам - да, штампу в паспорте - нет

Даже Аркадий Укупник с его хитом-манифестом «Я на тебе никогда не женюсь» в загсе был трижды. Сколько бы анекдотов ни складывали, сколько бы Евгений Петросян ни шутил по поводу этого рискованного мероприятия, днем с огнем не сыщешь тех, кто хоть раз не был женат.

Даже Стас Садальский по молодости печать в паспорт шлепнул. Но те, кто принципиально не прощается с личной свободой, все-таки существуют. И у каждого на это свои причины.

Богдан Титомир. Фото: instagram.com

Богдан Титомир

Этот сексуальный мужчина и в 51 год даст фору многим молодым. Богдан Титомир как окружал себя знойными красотками 20 лет назад, так и продолжает заниматься любимым делом.

Первый советский рэпер продолжает носить свою фирменную бородку и темные очки. И девушки его по-прежнему любят, а он им так же отвечает взаимностью. Но выбрать одну-единственную не в состоянии, даже разменяв шестой десяток.

Ходили разговоры, что всему виной история 20-летней давности.

У певца была девушка, почти невеста, которая забеременела, но ее семья вынудила ее избавиться от ребенка. Этот несчастный роман Богдан переживал настолько болезненно, что старая рана не зажила до сих пор.

Евгений Цыганов

К этому успешному актеру у поклонников вопросов, пожалуй, больше, чем ко всем звездным холостякам вместе взятым. Ведь к 39 годам Евгений Цыганов успел стать отцом восьмерых детей! Радоваться бы только такой плодовитости, да вот нюанс - все его дети рождены вне брака. На актрисе Ирине Леоновой, которая подарила ему семерых детей, он не только не женился, но и оставил ее ради союза с другой женщиной. Конечно, устоять перед Юлией Снигирь (на фото) могут не все, но вопрос об ответственности за семью, пусть и не зарегистрированную официально, все равно остается. Юлия тоже родила Евгению сына, но и в этот раз он не засобирался в загс. Актер редко что-то говорит и объясняет, но однажды не выдержал: «Кому какое дело до моих детей?» Раз женщины не против таких отношений, значит, их и без штампа в паспорте все устраивает.

Егор КончаловскийФото: Михаил ФРОЛОВ

Егор Кончаловский

Самый известный из отпрысков Андрея Кончаловского тоже стал режиссером, а также продюсером и сценаристом. 52-летний кинодеятель недавно удивил публику тем, что разошелся с Любовью Толкалиной (на фото слева), матерью его 17-летней дочери Маши (справа). Почти 20 лет поклонники считали, что брак Кончаловского крепок, но оказалось, Егор так и не сделал Толкалиной предложение. Сегодня у режиссера новые отношения - 35-летняя гражданская жена Мария Леонова полтора года назад родила ему сына Тимура. Есть надежда, что в этой семье дело таки дойдет до свадьбы, ведь по профессии Мария юрист, а значит, ценит четкость и определенность.

Андрей Губин. Фото: instagram.com

Андрей Губин

Сладкоголосый красавчик, любимец всех девчонок 90-х, талантливый композитор в один несчастный миг исчез с телеэкранов и из хит-парадов. Причина стала известна лишь несколько лет назад. Андрей Губин признался, что у него начались проблемы со здоровьем. Неврологическое заболевание поразило лицо - певец испытывал невыносимые боли. Но творить продолжал: писал песни, продюсировал чужие проекты. Одним из них стала экс-солистка группы «Стрелки» Юлия Беретта, в которую певец влюбился как подросток. Но 39-летняя Беретта давно замужем за другим, растит сына. Певец признавался, что причина его одиночества - разбитое сердце. И в этом виновата девушка, которая снялась в клипе на его песню «Лиза». Ее зовут Анастасия Старыгина, она дочь легендарного Арамиса Игоря Старыгина. Она не ответила певцу взаимностью и вышла замуж за другого. А 44-летний Губин так и остался холостяком.

Тимур Батрутдинов

Все вокруг себя окольцевали, кто-то по второму разу, а 40-летний шоумен Тимур Батрутдинов продолжает оставаться завидным холостяком. Он даже снялся в одноименном шоу. Правда, без толку. Что именно Тимур имеет против брака, можно только догадываться - профессиональному комику из Сomedy Club ничего не стоит отшутиться в ответ на этот вопрос. Но несколько лет назад он неожиданно всерьез признался, что устал от одиночества, но не переживает, что время бежит, а семьи все еще нет: «Мужчина - он как коньяк, с возрастом становится только лучше, а холостяк - это не профессия, а состояние души». Поэтому вряд ли 40-летний артист не готов жениться - просто не встретил ту самую.