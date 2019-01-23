2019-01-23T16:05:17+03:00
Наука

Как только Супер-Луна стала кровавой, в нее ударил метеорит

21 января 2019 года во время лунного затмения наблюдатели увидели вспышку на диске нашего естественного спутника [видео]
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Система слежения за Луной зафиксировала вспышку на ее "кровавой" поверхности.Система слежения за Луной зафиксировала вспышку на ее "кровавой" поверхности.
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За недавним затмением Супер-Луны наблюдали миллионы людей. Кто-то не поленился даже выйти, что называется, на открытый воздух. Но «повезло» больше тем, кто смотрел прямую трансляцию небесного шоу — в том числе и на сайте «Комсомолки». Многие увидели вспышку на покрасневшем диске Луны. Как теперь выяснилось, это был удар метеорита.

Удар метеорита по кровавой Луне.

Падение глыбы зафиксировала система которая отслеживает подобные события - Moon Impacts Detection and Analysis System (MIDAS). Специалисты, работающие с ней, подтвердили: удар действительно был. О чем сообщил в свое твиттере Хосе Мария Мадиедо (Jose Maria Madiedo) из испанского Института астрофизики в Андалузии (Institute of Astrophysics of Andalusia) - ученый, который сотрудничает с MIDAS. По его данным, метеорит ударил в Луну в 4 часа 41 минуту 38 секунд по универсальному времени. В Москве было на три часа больше. Начиналась полная — наиболее «кровавая» - фаза затмения.

Вспышка была видна невооруженным взглядом.

Вспышка была видна невооруженным взглядом.

По предварительным оценкам, диаметр метеорита не превышал 10 метров. Удар был не не сильным, но заметным.

О том, что происходит в время затмения Супер-Луны и что она из себя представляет, читайте тут. Лучшие кадры недавнего затмения — тут.

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