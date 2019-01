Как только Супер-Луна стала кровавой, в нее ударил метеорит

За недавним затмением Супер-Луны наблюдали миллионы людей. Кто-то не поленился даже выйти, что называется, на открытый воздух. Но «повезло» больше тем, кто смотрел прямую трансляцию небесного шоу — в том числе и на сайте «Комсомолки». Многие увидели вспышку на покрасневшем диске Луны. Как теперь выяснилось, это был удар метеорита.

Удар метеорита по кровавой Луне.

Падение глыбы зафиксировала система которая отслеживает подобные события - Moon Impacts Detection and Analysis System (MIDAS). Специалисты, работающие с ней, подтвердили: удар действительно был. О чем сообщил в свое твиттере Хосе Мария Мадиедо (Jose Maria Madiedo) из испанского Института астрофизики в Андалузии (Institute of Astrophysics of Andalusia) - ученый, который сотрудничает с MIDAS. По его данным, метеорит ударил в Луну в 4 часа 41 минуту 38 секунд по универсальному времени. В Москве было на три часа больше. Начиналась полная — наиболее «кровавая» - фаза затмения.

Вспышка была видна невооруженным взглядом.

По предварительным оценкам, диаметр метеорита не превышал 10 метров. Удар был не не сильным, но заметным.

