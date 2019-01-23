Джонни Депп предоставил новые доказательства, что не бил бывшую жену

Быть может эти новые свидетели сейчас не всплыли бы в двухгодичном скандале, который случился между Джонни Деппом и Эмбер Херд, если бы актриса снова не заговорила о нем в декабре прошлого года. Она заявила, что после того, как исполнитель роли Джека-воробья избил ее и она подала на развод, звезда столкнулась с угрозами убийства и проблемами с карьерой, у нее развилась депрессия и она несколько месяцев не выходила из дома. И вот спустя месяц после заявления Джонни Депппредоставил суду доказательства того, что не избивал свою бывшую супругу Эмбер Херд. Об этом сообщает портал TMZ.

Артист приложил документы к иску против британского таблоида The Sun. Газета опубликовала материал о ссоре супругов, произошедшей 21 мая 2016 года, в ходе которой Депп швырнул в жену телефон, а затем избил ее. Тогда же в таблоиде появились снимки Херд с синяками на лице.

Сейчас же актер утверждает, что готов предоставить свидетелей, которые в день предполагаемого конфликта находились в доме пары. Один из очевидцев заявил, что не видел никаких травм у Херд, а побои на теле девушки появились лишь шесть дней спустя. Кроме того, Депп предоставил показания полицейских, приехавших 21 мая на вызов в апартаменты супругов. По их словам, актриса сказала, что между ней и ее мужем ничего не произошло, а сама она при этом выглядела абсолютно здоровой.

Адвокат артиста Адам Уолдман также рассказал, что получил записи с камер наблюдения, на которых запечатлена Херд через четыре дня после предполагаемого конфликта и на актрисе не было никаких синяков.