Вклады и кредиты дорожают: что сейчас выгоднее всего делать с вашими деньгами

Проценты по рублевым депозитам растут с осени прошлого года. Средняя максимальная ставка крупных банков поднялась до 7,4%. Это Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, Банк «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. А самая высокая ставка по депозиту в России сейчас 8,3%.

Откуда рост? Коммерческие банки ориентируются на ключевую ставку Центробанка - сейчас она 7,75%, а год назад была 7,25%. Это тот процент, под который банки сами берут деньги у ЦБ.

С чем связан уровень ключевой ставки? В первую очередь с инфляцией. Высокие проценты по кредиту или депозиту должны компенсировать обесценивание денег. Прогноз инфляции на 2019 год - 5%. Понятно, что ставки по рублевым депозитам должны быть не меньше. Иначе люди массово переведут сбережения в валюту.

- Наша задача - сделать так, чтобы было выгодно хранить в рублях. И мы делаем все для того, чтобы люди выбирали рубль для сбережений. Поэтому с таким упорством работаем над тем, чтобы была низкая инфляция, чтобы сбережения не обесценивались, - за­явила в интервью «КП» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ипотека сменила курс

Как только поднялась ключевая ставка, то есть деньги подорожали для самих банков, так они подняли процент по кредитам. В том числе по ипотеке. В Сбербанке и ВТБ сейчас средние ставки по займам на покупку вторички - 11,5%, новостройки - 11%. В ВТБ самая низкая ставка равна 10,1%. А ведь почти весь прошлый год ипотека дешевела. По данным Центрального банка, в декабре средняя ставка составляла 9,5%! (см. таблицу.) Понятно, что при принятии решения об ипотеке люди смотрят в первую очередь на ставку (и правильно делают!). Малейшее снижение процента - больше потенциальных заемщиков спешит в банк. В прошлом году объем ипотеки составил около 3 трлн рублей. Это на 50% больше, чем в 2017-м.

- Мы гордились тем, что у нас выросло количество ипотечных кредитов, и президент ставил задачу снизить ставку ипотечного кредита, чтобы больше людей могли улучшить свои жилищные условия. И в то же время поднимаем ставку, - недоумевает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Что произойдет на рынке недвижимости сейчас, когда ипотека дорожает? Неужели встанет? Вряд ли. Общая долговая нагрузка на заемщика, может быть, даже снизится. Высока вероятность, что недвижимость продолжит дешеветь. Да, кредит будет под больший процент, но его сумма окажется чуть меньше.

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Хранить пока выгоднее

Скорее всего, Центральный банк снова повысит ключевую ставку - проценты по вкладам и кредитам тоже продолжат расти. В общем, для вкладчиков наступают хорошие времена. Банки остаются одними из лучших мест для сохранения и преумножения своих сбережений. А что делать тем, кто мечтает о жилье? Бежать брать ипотеку, пока ставки еще больше не выросли?

Ипотеку можно оформлять, когда доходы позволяют возвращать долги. Надо рассчитать так, чтобы потом на платежи банку уходило не больше 40% от доходов. Сейчас ставки по ипотеке еще не запредельные. К тому же не надо забывать, что, если они вдруг снизятся, кредит можно будет рефинансировать. Это когда новый банк гасит за вас имеющийся долг и вы возвращаете деньги уже ему по более низкой ставке.

Копить ли на квартиру? Возможно, это не худшее решение. Пока доходность рублевого депозита покроет даже возможный рост рублевых цен на жилье. Поэтому, если вам пока есть где жить, с приобретением квартиры лучше повременить - через год купить выгоднее. Но весь этот год все же держите руку на пульсе: американские санкции, цены на нефть - все это может в корне изменить сложившиеся сегодня условия.

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