2019-01-22T17:48:23+03:00
Экономика

Вклады и кредиты дорожают: что сейчас выгоднее всего делать с вашими деньгами

Положить сбережения в банк или покупать квартиру? Разбираемся в этом непростом вопросе
Софья РУЧКО
Поделиться:
- Дорогая, не хотел тебя расстраивать, но первоначального взноса хватило только на ключи...- Дорогая, не хотел тебя расстраивать, но первоначального взноса хватило только на ключи...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Проценты по рублевым депозитам растут с осени прошлого года. Средняя максимальная ставка крупных банков поднялась до 7,4%. Это Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, Банк «Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк. А самая высокая ставка по депозиту в России сейчас 8,3%.

Откуда рост? Коммерческие банки ориентируются на ключевую ставку Центробанка - сейчас она 7,75%, а год назад была 7,25%. Это тот процент, под который банки сами берут деньги у ЦБ.

С чем связан уровень ключевой ставки? В первую очередь с инфляцией. Высокие проценты по кредиту или депозиту должны компенсировать обесценивание денег. Прогноз инфляции на 2019 год - 5%. Понятно, что ставки по рублевым депозитам должны быть не меньше. Иначе люди массово переведут сбережения в валюту.

- Наша задача - сделать так, чтобы было выгодно хранить в рублях. И мы делаем все для того, чтобы люди выбирали рубль для сбережений. Поэтому с таким упорством работаем над тем, чтобы была низкая инфляция, чтобы сбережения не обесценивались, - за­явила в интервью «КП» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Ипотека сменила курс

Как только поднялась ключевая ставка, то есть деньги подорожали для самих банков, так они подняли процент по кредитам. В том числе по ипотеке. В Сбербанке и ВТБ сейчас средние ставки по займам на покупку вторички - 11,5%, новостройки - 11%. В ВТБ самая низкая ставка равна 10,1%. А ведь почти весь прошлый год ипотека дешевела. По данным Центрального банка, в декабре средняя ставка составляла 9,5%! (см. таблицу.) Понятно, что при принятии решения об ипотеке люди смотрят в первую очередь на ставку (и правильно делают!). Малейшее снижение процента - больше потенциальных заемщиков спешит в банк. В прошлом году объем ипотеки составил около 3 трлн рублей. Это на 50% больше, чем в 2017-м.

- Мы гордились тем, что у нас выросло количество ипотечных кредитов, и президент ставил задачу снизить ставку ипотечного кредита, чтобы больше людей могли улучшить свои жилищные условия. И в то же время поднимаем ставку, - недоумевает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Что произойдет на рынке недвижимости сейчас, когда ипотека дорожает? Неужели встанет? Вряд ли. Общая долговая нагрузка на заемщика, может быть, даже снизится. Высока вероятность, что недвижимость продолжит дешеветь. Да, кредит будет под больший процент, но его сумма окажется чуть меньше.

.

.

Хранить пока выгоднее

Скорее всего, Центральный банк снова повысит ключевую ставку - проценты по вкладам и кредитам тоже продолжат расти. В общем, для вкладчиков наступают хорошие времена. Банки остаются одними из лучших мест для сохранения и преумножения своих сбережений. А что делать тем, кто мечтает о жилье? Бежать брать ипотеку, пока ставки еще больше не выросли?

Ипотеку можно оформлять, когда доходы позволяют возвращать долги. Надо рассчитать так, чтобы потом на платежи банку уходило не больше 40% от доходов. Сейчас ставки по ипотеке еще не запредельные. К тому же не надо забывать, что, если они вдруг снизятся, кредит можно будет рефинансировать. Это когда новый банк гасит за вас имеющийся долг и вы возвращаете деньги уже ему по более низкой ставке.

Копить ли на квартиру? Возможно, это не худшее решение. Пока доходность рублевого депозита покроет даже возможный рост рублевых цен на жилье. Поэтому, если вам пока есть где жить, с приобретением квартиры лучше повременить - через год купить выгоднее. Но весь этот год все же держите руку на пульсе: американские санкции, цены на нефть - все это может в корне изменить сложившиеся сегодня условия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансовый прогноз - 2019: Рубль будет падать, а квартиры обещают дорожать

Финансисты рассказали «КП», что ждет россиян в новом году

Раньше на рубль основное влияние оказывали цены на нефть. Сейчас на курс все больше влияют политика и слухи. И они тоже могут заставить его взлететь или рухнуть. Чего ждать в новом году? (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Софья РУЧКО

 
Читайте также
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов: Справимся, если будем работать вместе с соседями
Самый молодой региональный руководитель в России, глава западного эксклава рассказал о привлекательном балтийском офшоре и планах удвоить торговлю с Беларусью
Новости 24
Абэ назвал откровенным свой диалог с Путиным
Отменивший встречу с Порошенко патриарх принял представителей УПЦ
В США полиция арестовала готовивших взрывы четырех человек
Резервный борт доставил пассажиров рейса Сургут-Москва в Шереметьево
Один палестинец погиб и двое пострадали при израильском обстреле сектора Газа
Трамп подготовит два варианта обращения к нации
Верховный суд США поддержал запрет для трансгендеров на службу в армии
Пашинян и Алиев обсудили в Давосе урегулирование карабахского конфликта
Путин подписал указ, ограничивающий использование спецсигналов
Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp
Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры
ВАДА пригрозила России отстранением от Олимпиады 2020
МИД Японии: Путин и Абэ обсуждали мирный договор в формате тет-а-тет почти час
Отвечавший за отношения с России помощник госсекретаря США уходит в отставку
Генсек Совета Европы заявил о кризисе в организации из-за ситуации с Россией
Помпео: США и Россия не обречены быть противниками