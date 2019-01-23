Добрый доктор Айболит клык у тигра удалит

Эти месяцы жизнь амурского тигра Тихона из Приморского края была несладкой. У него болели зубы, а некоторые так вообще сломались или раскрошились от старости. Полосатый хозяин уссурийской тайги уже даже перестал охотиться на копытных, что делал всю свою сознательную жизнь. Не по зубам они ему стали.

Хищник все чаще наведывался к людям, кидался на собак. Жители сел пытались отпугнуть зверя выстрелами, но он не убегал. Наоборот, оставался и хромал, припадая на задние лапы, словно просил о помощи. Нетипичное поведение зверя заинтересовало специалистов.

Практически всех тигров и леопардов в Приморье сотрудники заповедного дела знают «в лицо». Вот и Тихона вычислили быстро. Это тот самый старожил национального парка «Земля леопарда», которому не меньше 13 лет, по человеческим меркам уже давно пенсионер с соответствующими, как оказалось, болячками. Люди решили помочь ветерану лесов.

Хищника выследили, усыпили и доставили к докторам. Фото: Вадим ШКОДИН/Центр «Амурский тигр»

Но сначала его нужно было поймать. На место выехали спецы, выследили кошку и усыпили, выстрелив снотворным из специального карабина. Тигр заснул, его занесли в клетку и доставили в реабилитационный центр для диких животных. А там уж начали лечить по полной.

Руководитель отдела по сохранению редких видов Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы Павел Фоменко рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»:

- Съехались и рентгенологи, и стоматологи, и специалисты по УЗИ, инфекционным заболеваниям. Но страдал тигр именно зубами. Резцы были в нехорошем состоянии. Клыки все сломаны. Стоматологи их почистили, посверлили и запломбировали - все как у людей. Операция заняла больше часа, все это время тигр крепко спал.

Сейчас Тихон находится в реабилитационном центре в ожидании результатов медицинского осмотра. Но никто не сомневается, что зверя скоро признают здоровым и выпустят на волю.

- Таежная охота снова станет ему по зубам, - шутят стоматологи.

Во время операции тигр крепко спал. Фото: Павел ФОМЕНКО/WWF

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Стартовал Третий Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу». Традиционно его проводят «Комсомольская правда» и ПАО «Транснефть».

Каких-то жестких условий участия нет. Главное, чтобы в публикациях профессионалов описывалось великолепие русской природы и был призыв к бережному обращению с ней. И желательно, чтобы участник был автором и текста, и фотографий.

Работы принимаются до 14 февраля 2019 года в электронном виде по адресу media@phkp.ru.

Призовой фонд за 1-е, 2-е и 3-е места: 100 000, 50 000 и 30 000 рублей.

ФОТООХОТНИКИ

Утиные истории

Наши читатели продолжают присылать свои фотографии дикой природы. Сегодня представляем два новых фототрофея на одну - утиную тему.

Одним поделилась Татьяна Сазонова из Москвы:

«Летним днем я шла по Профсоюзной мимо депо. Там рядом находится озерцо с утками. И вот увидела, как собака погналась за уткой, которая вела утят. Утка увела собаку, а вот утята оказались на дороге. Того и гляди под колеса попадут. Пришлось спасать. Мне помогли рабочие, что возвращались с обеда в депо.

Этих крох спасла наша читательница... Фото: Татьяна Сазонова

Утят посадили в каску и стали думать, что делать. Один из работников решил забрать их на дачу, чтобы подкормить, подрастить, а потом выпустить на речку».

А вот что прислал уже знакомый по этой рубрике московский фотоохотник Павел Ионас:

«Рядом с моим домом находится небольшой пруд, где выводят птенцов огари. Птенцы огарей очень часто «ленятся» плавать или чувствуют себя наиболее защищенными на спине у матери. И по одному катаются, и по два...»

...а юные огари спасаются сами. На спине у мамы. Фото: Павел Ионас

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы с пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

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