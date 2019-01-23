Овечкин забросил три шайбы, но "Вашингтон" проиграл 6:7 "Сан-Хосе"

Даже три шайбы российского капитана клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина не помогли его клубу победить в матче регулярного первенства НХЛ. В домашней игре против "Сан-Хосе Шаркс" усилий Овечкина не хватило для итоговой победы - столичный клуб проиграл в овертайме со счетом 6:7.

Овечкин официально - первая звезда матча. Он забросил три шайбы, сделал одну голевую передачу. Александр забросил шайбы на 11,26 и 46-й минутах встречи. Еще один русский хоккеист, форвард Евгений Кузнецов, отличился на 23-й минуте и записал кроме того голевой пас на свой счет. Кроме россиян у "Вашингтона" отличились в этой игре Андре Бураковски (13), Ти Джей Оши (16).

У победителей из "Сан-Хосе" шайбы забросили Эвандер Кейн (21, 60), по одному голу в свой актив записали Джо Павелски (1) и Логан Кутюр (35).

После этой игры за Овечкиным осталось первое место в гонке снайперов лиги - на счету 36 шайб в 49 играх сезона. Ну а хет-трик в ворота "Сан-Хосе" - 23-й в карьере игрока. Он на 10 месте в истории НХЛ, но до лидера Уэйна Гретцки еще далеко - у того 50 хет-триков за карьеру.

У "Сан-Хосе" после этой игры 65 очков после 52 встреч и 2 место в Западной конференции НХЛ. А вот "Вашингтон" с 60 баллами - четвертый на Востоке. В следующей игре "Кэпиталз" поедут в гости к "Торонто", а "Сан-Хосе" 3 февраля дома сыграет против "Аризоны".