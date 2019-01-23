Серену Уильямс выбила с Открытого чемпионата Австралии в четвертьфинале чешка Плишкова

Мощный поединок провели в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису чешка Каролина Плишкова и американка Серена Уильямс. В трех партиях победу одержала Плишкова, но на пути к этому успеху ей пришлось немало потрудиться.

Первые две партии теннисистки завершили каждая в свою пользу - 6:4, 4:6. Но зато в третьей Серена Уильямс вела 5:1 и казалось, что легко пройдет чешскую теннисистку. Однако же Каролине удалось невероятное - она смогла спасти этот сет и судьбу всего матча, выиграв его со счетом 7:5 и пройдя в полуфинал турнира в Мельбурне.

Поединок продолжался 2 часа и 10 минут. Теперь следующей соперницей Плишковой будет 4-й номер посева - японка Наоми Осака.

Напомним, что соревнования в женском одиночном разряде завершатся в субботу, 26 января. Тогда будет сыгран финальный поединок. А спустя сутки турнир закроется уже финалом среди мужчин.