2019-01-23T07:44:44+03:00
Спорт

Серену Уильямс выбила с Открытого чемпионата Австралии в четвертьфинале чешка Плишкова

Поединок в Мельбурне продолжался более двух часов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Американка Серена Уильямс проиграла Плишковой и покидает турнир.Американка Серена Уильямс проиграла Плишковой и покидает турнир.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Мощный поединок провели в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису чешка Каролина Плишкова и американка Серена Уильямс. В трех партиях победу одержала Плишкова, но на пути к этому успеху ей пришлось немало потрудиться.

Первые две партии теннисистки завершили каждая в свою пользу - 6:4, 4:6. Но зато в третьей Серена Уильямс вела 5:1 и казалось, что легко пройдет чешскую теннисистку. Однако же Каролине удалось невероятное - она смогла спасти этот сет и судьбу всего матча, выиграв его со счетом 7:5 и пройдя в полуфинал турнира в Мельбурне.

Поединок продолжался 2 часа и 10 минут. Теперь следующей соперницей Плишковой будет 4-й номер посева - японка Наоми Осака.

Напомним, что соревнования в женском одиночном разряде завершатся в субботу, 26 января. Тогда будет сыгран финальный поединок. А спустя сутки турнир закроется уже финалом среди мужчин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Клеймившего секс-рабынь сутенера приговорили к 18 годам тюрьмы в США
Мюллер собирает сведения о связях Трампа со стрелковой ассоциацией США
Мадуро пообещал, что Венесуэла пересмотрит отношения с США
Аэропорт Ньюарка возобновил работу, приостановленную из-за дронов
ЦБ приготовил 77 млрд рублей на поддержку ликвидности Минбанка
Шатдаун в США негативно сказывается на работе ФБР
Погода в Москве на 23 января 2019 года: днем похолодает до -14
В Кремле не видят изменений в позиции Японии по мирному договору
Конгресс США одобрил запрет на выход страны из НАТО
Экипаж рейса Сургут-Москва настаивает на вменяемости дебошира Шаповалова
WADA сохранило статус Российского антидопингового агентства
Пушков: В Страсбурге сами спровоцировали кризис в ПАСЕ санкциями против России
В Сирии жертвами удара международной коалиции стали мирные жители
Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных холодов