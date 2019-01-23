2019-01-23T14:01:12+03:00
Общество

В Москве покажут премьеру спектакля «Вафельное сердце» в поддержку инклюзивного спорта

Детский спектакль поставят Творческое Объединение 9 и благотворительный фонд #БольшеЧемМожешь
Ольга БОРСКАЯ
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Главную роль в спектакле «Вафельное сердце»исполнит актер Егор СтроковГлавную роль в спектакле «Вафельное сердце»исполнит актер Егор СтроковФото: материалы пресс-служб
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#БольшеЧемМожешь - это уникальное для России благотворительное движение, которое помогает особенным атлетам участвовать в массовых спортивных состязаниях. Благодаря ему параатлеты в тандемах с обычными спортсменами принимают участие в таких крупных состязаниях, как «Бегущие сердца», Московский марафон, полумарафон «Моя Столица».

В поддержку программ фонда #БольшеЧемМожешь в Москве решили поставить спектакль «Вафельное сердце». Премьера пройдет 9 февраля в Арт Центре Эфир.

«Вафельное сердце» - это бестселлер норвежской писательницы Марии Парр, которую называют новой Астрид Линдгрен. Его герои, юный Трилле и его одноклассница Лена, живут в маленькой скандинавской бухте Щепки-Матильды. В ходе повествования жизнь подбросит им невероятные приключения и попробует испытать их дружбу на прочность.

Детский спектакль на сцене поставит Творческое Объединение 9, а главную роль исполнит актер Егор Строков.

- ТВО9 - союз молодых людей разных творческих профессий, увлеченных идеей подлинного, живого семейного театра. Театра, который соединяет в себе родителя и ребенка, создает почву для диалога, совместного размышления и развития воображения, - говорят организаторы.

Когда: 9 февраля 2019 года. Начало в 12:00.

Где: в Арт Центре Эфир (Нижний Сусальный переулок 5, строение 18, завод АРМА).

Заказ билетов

Длительность спектакля 60 минут.

Возрастное ограничение 6+

Детский спектакль на сцене поставит Творческое Объединение 9 Фото: материалы пресс-служб

Детский спектакль на сцене поставит Творческое Объединение 9Фото: материалы пресс-служб

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