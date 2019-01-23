2019-01-23T12:18:23+03:00
Происшествия

Силовики пресекли деятельность 86 продавцов боевого оружия

В 9 подпольных оружейных мастерских изъяты реактивные огнеметы, противотанковые гранатометы и еще более 190 единиц боевого оружия [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Обезврежена целая сеть торговцев боевым оружием!Обезврежена целая сеть торговцев боевым оружием!Фото: Оперативная съемка
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Сотрудники Федеральной службой безопасности России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в 32 регионах пресекли одновременно деятельность 86 человек, которые обвиняются в восстановлении боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны. Такого еще не было: обезврежена целая сеть торговцев боевым оружием!

"В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок), реактивный огнемет "РПО-А "Шмель", 2 ручных противотанковых гранатомета "РПГ-26", 11 ручных осколочных гранат, 33 кило взрывчатых веществ (порох, тротил), 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, более 10000 патронов различного калибра и свыше 9000 комплектующих для их изготовления. Прекращена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов", - сообщили в ФСБ России.

Оружейная мафия торговала даже копиями дульнозарядного легендарного Кольта, из которого американцы в 19 веке истребляли индейцев.

По результатам экспертиз изъятого вооружения следственными подразделениями ФСБ России и МВД России будут приняты решения о возбуждении уголовных дел по статьям 222 (незаконный оборот оружия), 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ), 223 (незаконное изготовление оружия) УК РФ.

ФСБ с Росгвардией пресекли деятельность 86 продавцов боевого оружия.

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