2019-01-23T12:14:20+03:00
Общество

Общественники раскритиковали нового главу Владимирской области за кадровую политику

Владимир Сипягин не желает работать с местными кадрами
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Общественная палата Владимирской области направит обращение на имя губернатора Владимира Сипягина с требованием не увольнять гендиректора компании «Владимиртеплогаз» Сергея Пиголкина и директора регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства Александра Романенко. 22 января письмо, подписанное местными активистами, на заседании Общественной палаты Владимирской области зачитала ее председатель Наталья Юдина. Общественность региона с тревогой относится к тому, что Владимир Сипягин нанимает на руководящие должности людей никак не связанных с область да еще и с сомнительной репутацией.

В регионе 15 тысяч километров трасс. Владимирцы ими гордятся: их дороги - лучше, чем у соседей. Поэтому горожане были шокированы, когда узнали, что команде нового владимирского губернатора профессиональный руководитель департамента дорожного хозяйства Александр Романенко пришелся не ко двору. Ему предложили уволиться по собственному желанию.

- Временно исполняющий обязанности Алексей Александрович (Байер, первый заместитель губернатора - «КП») пригласил и от имени губернатора предложил покинуть должность, - пояснил «Рен ТВ» Александр Романенко.

Отметим, что слухи о возможном увольнении директора департамента транспорта Александра Романенко появились в декабре 2018 года. Тогда также было опубликовано открытое письмо в поддержку чиновника, которое подписали представители профсоюзов дорожной отрасли, активисты ОНФ и общественники.

- Важно не повторять ошибок предшественников. Владимирская область никогда не отличалась отсутствием кадров, - обратила внимание председатель Общественной палаты Владимирской области Наталья Юдина. - Мы сегодня приняли обращение в адрес губернатора Владимирской области о том, что необходимо обратить особое внимание на осуществление кадровой политики в регионе, оценить имеющийся кадровый потенциал области, сохранить на ключевых постах проверенных временем профессиональных руководителей и перспективных местных специалистов.

По мнению общественников, именно назначение на должности заместителей главы региона тех, кто никак не связан с Владимирской областью, стало одним из решающих факторов на выборах губернатора, которые Светлана Орлова проиграла.

Свою интерпретацию события губернатор Владимир Сипягин сообщил днем ранее на пресс-конференции, посвященной 100 дням его пребыванию в должности. Глава региона сказал, что он сам — местный, владимирский, а вот никто из земляков не откликнулся на его призывы войти к нему в команду, поэтому и пришлось нанимать «приезжих». При этом фамилий «отказников» Владимир Сипягин не назвал, уточняет «Зебра ТВ».

Выглядит такой ответ весьма странно...

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