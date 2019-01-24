Сколько могут заработать фигуристы на чемпионате Европы

В среду в Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Фаворитами у одиночников считаются прошлогодние победители - Хавьер Фернандес и Алина Загитова. Испанец, перед тем как повесить коньки на гвоздь, мечтает завоевать свой седьмой титул. Россиянке, проигравшей в финале Гран-при японке, а потом занявшей на чемпионате России только пятое место, надо возвращать былые позиции.

А к медалям у фигуристов прилагаются неплохие призовые. Первое место у одиночников ценится на 5 тысяч долларов больше, чем второе, и на 10, чем третье.

Призовые на ЧЕ по фигурному катанию в долларах США.

Мужчины и женщины

1-е место - 21 000

2-е место - 16 000

3-е место - 11 000

4-е место - 7 000

5-е место - 5 000

6-е место - 3 000

Спортивные и танцевальные пары

1-е место - 30 000

2-е место - 20 000

3-е место - 11 000

4-е место - 10 000

5-е место - 7 000

6-е место - 5 000

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- В чемпионате принимает участие 145 фигуристов из 34 стран Европы. На старт в Минске выйдут 37 мужчин, 36 женщин, 11 спортивных и 25 танцевальных дуэтов.

- Во взрослых соревнованиях по современным правилам могут участвовать фигуристы, достигшие 15-летнего возраста на момент 1 июля 2018 года.

- Сборная России - единственная страна, которая имеет максимальные квоты и выставляет по 3 участника в каждой из четырех дисциплин.

КСТАТИ

В среду первыми в борьбу вступают одиночницы. Все три наши участницы - Алина Загитова, Станислава Константинова и Софья Самодурова - выйдут на лед после 16.00 по московскому времени

Шестая разминка

31. Алина Загитова (Россия)

32. Станислава Константинова (Россия)

33. Лорин Лекавалье (Франция)

34. Мэ Беренис Мейте (Франция)

35. Софья Самодурова (Россия)

36. Алексия Паганини (Швейцария)