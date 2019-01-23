На немецких автобанах больше не разогнаться

Возможность прокатиться на максимальной скорости, что называется “на все деньги”, по немецкому автобану, возможно, скоро уйдет в прошлое. С инициативой сократить максимально разрешенную скорость на немецких дорогах до жалких, по немецким понятиям, 130 км/ч выступил учрежденный немецким правительством комитет по будущему транспорта NPM. Задача этого органа — сократить объемы выхлопных газов до уровней, фактически навязанных Брюсселем.

По общеевропейским планам, к 2030 году в общегерманском выхлопе должно остаться не более 40 процентов вредных веществ от уровня 1990 года. Тогда, мол, и трава станет зеленее, и надои вырастут… Однако, для страны это означает практически полный отказ от дизеля, массовый переход автолюбителей на электромобили, а для задержавшихся на бензине - радикальное сокращение скорости.

Быстрый автомобиль, качественные дороги и возможность ехать по ним на максимальной скорости - от всего этого сразу немецкое общество в массе своей отказаться не готово. Поэтому против инициативы NPM выступил даже министр транспорта Германии Андреас Шойер. Его наверняка поддержит большинство немецких автолюбителей. По мнению многих, они и так уже потеряли в качестве и долговечности двигателей, придушенных экологическими нормами, - на дизеле уже нельзя въехать в центры многих немецких городов. Теперь же им предлагают отказаться от главного преимущества автобана - такого же символа Германии, как, например, пиво. Его крепость и ассортимент Брюссель, к слову, пока не ограничивает.

Этой весной немецким политикам и гражданам будет что обсудить. Если страна не уложится в навязанные правила Европейского агентства по окружающей среде, немецкое правительство будет обязано выплачивать большие штрафы. Немцы снова станут перед выбором: или себя не сдерживать, или потом за это дорого платить…