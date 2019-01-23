«Не умею столько пить»: Волочкова высмеяла стихи Шнура
В последнее время Сергей Шнуров пишет стихи на злобу дня.
Объектом рифмы хулигана стала на сей раз балерина Анастасия Волочкова. Как уже писала «КП», рокер высмеял шпагаты артистки.
Поскольку новость обсуждали все, прочитала вирши Шнура и Анастасия Волочкова. И ответила музыканту в привычной для него стихотворной форме (орфография сохранена):
- Ну, а че такого?
Делает теперь шпагат.
Как Настя Волочкова?!
Я, конечно, не поэт,
Как Сережа Шнуров.
Я умею пируэт
И молчать про дружбу.
Не умею столько пить
И выглядеть фигово.
Собирать охват и хайп
На стихах про Волочкову.
А адрес твой-не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой.
-Теперь и Шнурову, который выступает без штанов, не дают покоя мои шпагаты. Пришлось ответить ему в стихах. Моим подписчикам понравилось, - сказала «КП» балерина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«В ситуации любой раздвигайте ляжки»: Шнуров высмеял шпагаты Волочковой
Петербургский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вновь представил подписчикам в «Инстаграм» поэтические строки. На этот раз стихотворение, которое опубликовано в соцсети вечером 21 января, посвящено российской балерине Анастасии Волочковой и ее знаменитому шпагату. Шнур, в присущей ему колкой манере, советует всем не особо талантливым людям публиковать фотографии, как у балетной дивы. Якобы, это принесет много популярности в соцсетях (подробности)
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Анастасия Волочкова сделала голый шпагат на снегу
Сложно же удивлять постоянно! Пресытились поклонники 42-летней танцовщицы ее снимками с минимумом одежды или в банальных шпагатах. И вот, Анастасия решила эти две завораживающие вещи совместить. Волочкова выложила уж очень будоражащее фото. (продолжение)
Еще больше материалов по теме: «Анастасия Волочкова: досье KP.RU»