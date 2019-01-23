«Не умею столько пить»: Волочкова высмеяла стихи Шнура

В последнее время Сергей Шнуров пишет стихи на злобу дня.

Объектом рифмы хулигана стала на сей раз балерина Анастасия Волочкова. Как уже писала «КП», рокер высмеял шпагаты артистки.

volochkova_art Разводясь на всю страну,Ну а че такова?Делает теперь шпагат.Как Настя Волочкова?

Поскольку новость обсуждали все, прочитала вирши Шнура и Анастасия Волочкова. И ответила музыканту в привычной для него стихотворной форме (орфография сохранена):

- Ну, а че такого?

Делает теперь шпагат.

Как Настя Волочкова?!

Я, конечно, не поэт,

Как Сережа Шнуров.

Я умею пируэт

И молчать про дружбу.

Не умею столько пить

И выглядеть фигово.

Собирать охват и хайп

На стихах про Волочкову.

А адрес твой-не Ленинград.ru, где я родилась, а инстаграм Анастасии Волочковой.

-Теперь и Шнурову, который выступает без штанов, не дают покоя мои шпагаты. Пришлось ответить ему в стихах. Моим подписчикам понравилось, - сказала «КП» балерина.

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