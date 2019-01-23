2019-01-23T14:14:31+03:00
Экономика

В Москве продлили внеплановые проверки домов с газовыми плитами

Специалисты Мосгаза будут ходить по квартирам до конца января
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Внеплановые проверки газового оборудования жилого и нежилого фонда продлены до конца январяВнеплановые проверки газового оборудования жилого и нежилого фонда продлены до конца январяФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Столичные власти решили продлить начатые с 15 января внеплановые проверки жилых домов с газовыми плитами. Напомним, рейды по квартирам начались в столице после взрывов бытового газа в домах в Магнитогорске и Шахтах. Для этого в Москве создали специальные комиссии. Сотрудники «Мосгаза» постоянно приходят с проверками в дома с газом. Но сейчас специалисты еще раз оценят состояние труб, плит и водонагревателей. Кроме того, проведут дополнительный, под роспись, инструктаж собственников квартир и начальников управляющих компаний, ответственных за газовое хозяйство в доме. Ранее рейды хотели завершить 23 января, то есть сегодня. Но теперь

- Внеплановые проверки газового оборудования жилого и нежилого фонда продлены до конца января, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. - Москвичам вручат памятки по безопасной эксплуатации газового хозяйства в многоквартирных домах.

Предписания о найденных нарушениях Мосжилинспекция сразу будет передавать в управляющую компанию и контролировать их устранение. За этим также станут следить окружные комиссии. В них входят представители префектур и управ районов, управляющих компаний, Мосгаза, Мосжилинспекции, Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и ГУ МЧС России по Москве.

По результатам проверок городские власти подготовят предложения по усилению безопасности газового хозяйства Москвы.

Жильцы могут заранее узнать о графике проверок на информационных стендах в подъездах и на официальном сайте «Мосгаза» (mos-gaz.ru), а также по телефонам «горячих» линий - (495) 287-83-93, (495) 287-83-98.

ВАЖНО!

Как отличить сотрудника «Мосгаза» от мошенника

Мастера «Мосгаза» во время квартирных обходов одеты в форму темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Специалисты газового хозяйства проводят техническое обслуживание по графику. Они не оказывают платных услуг.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, нужно попросить работника предъявить удостоверение. Еще можно позвонить в свою управляющую компанию или в «Мосгаз» с мобильника по номерам 104 или 112 (добавочный 04), а также с домашнего телефона на номер - (495) 287-83-93.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Газовщики с внеплановой проверкой наведались в 24 тысячи московских многоэтажек

Горожане стали такими бдительными, что путают настоящих сотрудников с мошенниками (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов: Справимся, если будем работать вместе с соседями
Самый молодой региональный руководитель в России, глава западного эксклава рассказал о привлекательном балтийском офшоре и планах удвоить торговлю с Беларусью
Новости 24
Эрдоган прибыл в Россию на встречу с Путиным
В районе поисков самолета с футболистом "Кардиффа" обнаружены обломки
Мария Петрова, Алексей Тихонов, Дмитрий Соловьев и Максим Траньков станут экспертами "Матч ТВ"
Россияне задолжали "Газпрому" более 37 млрд рублей
Песков: общение Путина и Эрдогана закончится совсем поздно вечером
Ученые обнаружили неизвестный тип кровеносных сосудов
Гендиректор WADA назвал Российское антидопинговое агентство эффективной организацией
Минобороны показало иностранным военным атташе ракету 9М729
В Японии положительно оценили переговоры Путина и Абэ
Минстрой не поддерживает введение социальной нормы на энергопотребление
В Кремле высказались о возможном введении соцнормы энергопотребления
МЧС предложило ввести обязательное страхование для объектов с массовым пребыванием людей
К разработке подзаконных актов к ФЗ «Об ответственном обращении с животными» привлекут экспертов-кинологов
Роскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов Microsoft
«Вас зовут домой, мистер президент!»: Пользователи усмотрели в провале у Белого дома знак
Единственный выживший при крушении Ту-22М3 летчик доставлен в Москву
Ростуризм предупредили россиян о вспышке лихорадки денге на Филиппинах
Володин намерен опротестовать санкции США в отношении Резника