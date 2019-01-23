В Москве продлили внеплановые проверки домов с газовыми плитами

Столичные власти решили продлить начатые с 15 января внеплановые проверки жилых домов с газовыми плитами. Напомним, рейды по квартирам начались в столице после взрывов бытового газа в домах в Магнитогорске и Шахтах. Для этого в Москве создали специальные комиссии. Сотрудники «Мосгаза» постоянно приходят с проверками в дома с газом. Но сейчас специалисты еще раз оценят состояние труб, плит и водонагревателей. Кроме того, проведут дополнительный, под роспись, инструктаж собственников квартир и начальников управляющих компаний, ответственных за газовое хозяйство в доме. Ранее рейды хотели завершить 23 января, то есть сегодня. Но теперь

- Внеплановые проверки газового оборудования жилого и нежилого фонда продлены до конца января, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. - Москвичам вручат памятки по безопасной эксплуатации газового хозяйства в многоквартирных домах.

Предписания о найденных нарушениях Мосжилинспекция сразу будет передавать в управляющую компанию и контролировать их устранение. За этим также станут следить окружные комиссии. В них входят представители префектур и управ районов, управляющих компаний, Мосгаза, Мосжилинспекции, Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и ГУ МЧС России по Москве.

По результатам проверок городские власти подготовят предложения по усилению безопасности газового хозяйства Москвы.

Жильцы могут заранее узнать о графике проверок на информационных стендах в подъездах и на официальном сайте «Мосгаза» (mos-gaz.ru), а также по телефонам «горячих» линий - (495) 287-83-93, (495) 287-83-98.

ВАЖНО!

Как отличить сотрудника «Мосгаза» от мошенника

Мастера «Мосгаза» во время квартирных обходов одеты в форму темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Специалисты газового хозяйства проводят техническое обслуживание по графику. Они не оказывают платных услуг.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, нужно попросить работника предъявить удостоверение. Еще можно позвонить в свою управляющую компанию или в «Мосгаз» с мобильника по номерам 104 или 112 (добавочный 04), а также с домашнего телефона на номер - (495) 287-83-93.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Газовщики с внеплановой проверкой наведались в 24 тысячи московских многоэтажек

Горожане стали такими бдительными, что путают настоящих сотрудников с мошенниками (подробности)