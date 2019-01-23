2019-01-23T15:29:25+03:00
Общество

Адвокат Насти Рыбки рассказал, как ее хотят использовать для международной провокации

Адвокат скандальной эскортницы поведал о ее тюремных приключениях
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Анастасия несколько обескуражена и постепенно входит в нормальный ритм жизниАнастасия несколько обескуражена и постепенно входит в нормальный ритм жизниФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Журналистам пообещали, что дадут расспросить обо всех приключениях скандальную эскортницу Настю Рыбку и ее секс-тренера Алекса Лесли — они отсидели 9 месяцев в тайской тюрьме и пару суток московском СИЗО. И неожиданно были отпущены на свободу под подписку о невыезде. Рыбка и Лесли прославились совместной книгой о секс-похождениях девушки на яхтах и дорогих курортах с одним из олигархов.

Но вместо одиозной парочки на пресс-конференцию пришел их адвокат Дмитрий Зацаринский. Еще прошлым вечером юрист постил в соцсети фоточки из бара вместе с Рыбкой и Лесли, где за рюмкой чая по-дружески сплетничает с ними. Ну а уже на следующий день Зацаринскому пришлось оправдываться за отсутствие своих подзащитных товарищей.

- Девять месяцев в тайской тюрьме, где справляют нужду в уголке камеры и кормят только рисом, потом еще в нашем ИВС — не совсем приятные события. Она сейчас отдыхает. У нее элементарно нет одежды — недавно купила себе пуховик, сапоги. Анастасия несколько обескуражена и постепенно входит в нормальный ритм жизни. Но она человек очень волевой, пока держится хорошо, - отметил юрист.

Настя Рыбка — гражданка Беларуси. Из Тайланда ее депортировали на родину. И во время пересадки в аэропорту «Шереметьево» ее задержали российские правоохранители. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала «КП», что Александр Лукашенко потребовал немедленно заняться освобождением Рыбки из московского СИЗО.

- В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси, - рассказал пресс-секретарь Лукашенко «Комсомолке». - Я могу говорить о том, что знаю: поручение от президента страны поступило, думаю, его уже приняли к исполнению в Министерстве иностранных дел.

Но адвокат Рыбки опроверг тот факт, что освобождением эскортницы занимались белорусские дипломаты.

- Любопытная история. Я с удивлением прочитал в прессе, что это, оказывается, представители белорусского МИД освободили Настю Рыбку. Они не обращались к Вашукевич, не посещали ее. Мы никаких дипломатов не видели, - сказал Зацаринский. Видимо, юрист не знает, что у дипломатов могут быть свои каналы связи и помощи. И не обязательно им приходить в камеру, чтобы вытащить Рыбку на свободу.

По словам адвоката, вероятно, представители зарубежных спецслужб планировали использовать Рыбку для провокации против России.

- Анастасия - обычный человек. Она никуда не собирается баллотироваться и выдвигаться в президенты. Это обман. Настя может быть использована как инструмент для провокаций для межгосударственных отношений. Прошу публиковать проверенную информацию от меня или от нее лично, - сказал адвокат.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали по подозрению в организации проституции

После отсидки в Таиланде организаторов секс-тренингов встретили в Шереметьево оперативники (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Лукашенко о задержании Насти Рыбки: Немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси

Историю гражданки Беларуси Анастасии Вашукевич, которую депортировали из Таиланда в Беларусь, но задержали во время пересадки в Шереметьево, «Комсомолке» прокомментировала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт (подробности)

В ТЕМУ

Жители Бобруйcка о Насте Рыбке: «Сына Юру оставила отцу, а на похороны матери не приехала»

«Комсомолка» узнала, как охотница за миллиардерами жила в Беларуси до переезда в Москву (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Роман ГОЛОВАНОВ

 
Читайте также
Новости 24
Российские инженеры построили беспилотник, способный летать в снег и ветер
В ЕС подняли вопрос о создании собственных космических сил
Начальника полиции города Чехова допрашивают по делу о превышении полномочий
Украина вышла из трех соглашений в рамках СНГ
В Сирию за прошедшие сутки вернулось более тысячи беженцев
Медведев посоветовал Роскосмосу «заканчивать с прожектерством»
В корпорации Xaiomi представили первый сгибающийся смартфон
Эрдоган прибыл в Россию на встречу с Путиным
В районе поисков самолета с футболистом "Кардиффа" обнаружены обломки
Мария Петрова, Алексей Тихонов, Дмитрий Соловьев и Максим Траньков станут экспертами "Матч ТВ"
Россияне задолжали "Газпрому" более 37 млрд рублей
Песков: общение Путина и Эрдогана закончится совсем поздно вечером
Ученые обнаружили неизвестный тип кровеносных сосудов
Гендиректор WADA назвал Российское антидопинговое агентство эффективной организацией
Минобороны показало иностранным военным атташе ракету 9М729
В Японии положительно оценили переговоры Путина и Абэ
Минстрой не поддерживает введение социальной нормы на энергопотребление
В Кремле высказались о возможном введении соцнормы энергопотребления
МЧС предложило ввести обязательное страхование для объектов с массовым пребыванием людей
К разработке подзаконных актов к ФЗ «Об ответственном обращении с животными» привлекут экспертов-кинологов
Роскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов Microsoft
«Вас зовут домой, мистер президент!»: Пользователи усмотрели в провале у Белого дома знак
Единственный выживший при крушении Ту-22М3 летчик доставлен в Москву
Ростуризм предупредили россиян о вспышке лихорадки денге на Филиппинах
Володин намерен опротестовать санкции США в отношении Резника