Адвокат Насти Рыбки рассказал, как ее хотят использовать для международной провокации

Журналистам пообещали, что дадут расспросить обо всех приключениях скандальную эскортницу Настю Рыбку и ее секс-тренера Алекса Лесли — они отсидели 9 месяцев в тайской тюрьме и пару суток московском СИЗО. И неожиданно были отпущены на свободу под подписку о невыезде. Рыбка и Лесли прославились совместной книгой о секс-похождениях девушки на яхтах и дорогих курортах с одним из олигархов.

Но вместо одиозной парочки на пресс-конференцию пришел их адвокат Дмитрий Зацаринский. Еще прошлым вечером юрист постил в соцсети фоточки из бара вместе с Рыбкой и Лесли, где за рюмкой чая по-дружески сплетничает с ними. Ну а уже на следующий день Зацаринскому пришлось оправдываться за отсутствие своих подзащитных товарищей.

- Девять месяцев в тайской тюрьме, где справляют нужду в уголке камеры и кормят только рисом, потом еще в нашем ИВС — не совсем приятные события. Она сейчас отдыхает. У нее элементарно нет одежды — недавно купила себе пуховик, сапоги. Анастасия несколько обескуражена и постепенно входит в нормальный ритм жизни. Но она человек очень волевой, пока держится хорошо, - отметил юрист.

Настя Рыбка — гражданка Беларуси. Из Тайланда ее депортировали на родину. И во время пересадки в аэропорту «Шереметьево» ее задержали российские правоохранители. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала «КП», что Александр Лукашенко потребовал немедленно заняться освобождением Рыбки из московского СИЗО.

- В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Беларуси дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси, - рассказал пресс-секретарь Лукашенко «Комсомолке». - Я могу говорить о том, что знаю: поручение от президента страны поступило, думаю, его уже приняли к исполнению в Министерстве иностранных дел.

Но адвокат Рыбки опроверг тот факт, что освобождением эскортницы занимались белорусские дипломаты.

- Любопытная история. Я с удивлением прочитал в прессе, что это, оказывается, представители белорусского МИД освободили Настю Рыбку. Они не обращались к Вашукевич, не посещали ее. Мы никаких дипломатов не видели, - сказал Зацаринский. Видимо, юрист не знает, что у дипломатов могут быть свои каналы связи и помощи. И не обязательно им приходить в камеру, чтобы вытащить Рыбку на свободу.

По словам адвоката, вероятно, представители зарубежных спецслужб планировали использовать Рыбку для провокации против России.

- Анастасия - обычный человек. Она никуда не собирается баллотироваться и выдвигаться в президенты. Это обман. Настя может быть использована как инструмент для провокаций для межгосударственных отношений. Прошу публиковать проверенную информацию от меня или от нее лично, - сказал адвокат.

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