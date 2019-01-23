2019-01-23T15:58:12+03:00
Экономика

«Энергопаек» возвращается: новые соцнормы лишат льгот владельцев электроплит и сельчан

Правда, даже в правительстве не все поддерживают подобные новшества
Елена АРАКЕЛЯН
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Льготный режим предполагается установить там, где электроэнергия используется для отопления жилища и других возможностей нет.Льготный режим предполагается установить там, где электроэнергия используется для отопления жилища и других возможностей нет.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В верхах опять обсуждают старую идею — ввести соцнормы потребления электричества. Очередная версия, предложенная Минэкономразвития, выглядит так. Потребление до 300 кВт-час в месяц с домовладения (то есть с квартиры или частного дома в целом, без учета числа членов семьи, там живущих) оплачивается по обычному тарифу. От 300 до 500 кВт-час - по повышенному. Более 500 кВт-час — по «экономически обоснованному» (что это такое, никто толком объяснить не может — поскольку обоснованность затрат самих энергетиков вызывает много вопросов).

Собственно, этот расклад был обнародован еще осенью. Но сейчас стали известны детали. Льготный режим предполагается установить там, где электроэнергия используется для отопления жилища и других возможностей нет. Там «потолки» будут выше — 3300 кВт-час (для обычного тарифа) и 3500 кВт-час («рубеж» между повышенным тарифом и «экономически обоснованным»). Зато лишить льгот хотят куда более многочисленные категории — жителей домов с электроплитами и сельчан. Сейчас эти категории граждан платят за электричество с понижающим коэффициентом — примерно на 30% меньше в сравнении с «базовым» тарифом. Этот льготный коэффициент предлагается постепенно уменьшать и к 2033 году вообще отменить.

Зачем вообще все это нужно? Причины называются разные. Одну из версий недавно на Гайдаровском форуме озвучил глава «Роснано» Анатолий Чубайс: электричество в России слишком дешевое, поэтому используется расточительно. Соцнормы на электричество, по его мнению, это возможность создать ситуацию, когда «богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне».

В «богатых», судя по всему, определили тех самых владельцев электроплит и сельских жителей. Ведь если сам по себе «потолок» в 300 кВт-ч в месяц выглядит не очень страшным — примерно столько, по расчетам экспертов, нажигает средняя семья из 3-4 человек в городской двушке с полным набором современной техники — то отмена льгот для квартир с электроплитами означает повышение платы для очень многих. А особенности сельского бытия — вообще отдельная история. В «богатые» там, видимо, придется записать всех, у кого не печка и не колодец на улице.

- У нас в ЖКХ существует запутанная система разнообразных льгот — это правда, - прокомментировала на Радио «КП» ситуацию Светлана Разворотнева, исполнительный директор «ЖКХ Контроль». - Но прежде чем говорить, что население не доплачивает, мне кажется, надо провести хороший аудит сферы электроснабжения. У нас сейчас отдельно существуют производители электроэнергии, отдельно — те, кто ее передают, отдельно — энергосбыт. Это все отдельные организации, и все они живут достаточно неплохо, у каждой немаленькая прибыль. При этом существует жесткий монополизм. Попробуйте поставить свою альтернативную электростанцию — вы никогда не получите доступ к нашим электросетям. Вот когда с этим разберемся, тогда можно говорить о том, что надо повышать плату за электроэнергию и отказываться от социальных гарантий какой-то части населения.

К слову, даже в самом правительстве не все поддерживают новшества с соцнормами. В Минэнерго считают, что они могут вызвать социальное напряжение.

«Позиция Минстроя — больше нет, чем да», - заявил в Госдуме глава этого ведомства Владимир Якушев, ссылаясь на то, что предыдущие эксперименты с соцнормами дали «противоречивые результаты».

СКАЗАНО

«Идет экспертное обсуждение, сначала нужно дождаться формирования консолидированной позиции кабинета министров. Пока со стороны Кремля нечего сказать по этой теме»

(Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — в ответ на просьбу журналистов прокомментировать, что думают о введении соцнорм на электроэнергию в Кремле)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Старикам не придется доказывать, что они заплатили за капремонт

Чтобы получить компенсацию на капремонт, теперь не придется доказывать, что ранее все взносы за этот самый капремонт были уплачены. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Лишние бумаги не придется собирать одиноким неработающим пожилым людям. Именно они имеют право с 70 лет получать 50-процентную компенсацию взносов на капремонт, а с 80 лет — полную. Главное условие получения такой компенсации, кроме возраста, - отсутствие долгов по этим взносам. Теперь эти сведения органы, которые начисляют компенсацию, будут запрашивать сами — пенсионеров гонять за справкой перестанут.

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