2019-01-23T16:15:13+03:00
В мире

Киев оказался на грани эпидемии

Минздрав Украины намерен созвать специальную комиссию из-за вспышки кори в стране
Ольга ЛИБГАРДТ
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В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что более 54 тысяч человек заболели корью в 2018 году.В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что более 54 тысяч человек заболели корью в 2018 году.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Украинский Минздрав бьет тревогу - в ближайшее время ведомство может объявить эпидемию кори в стране. В этом случае Минздрав получит больше полномочий по закупке вакцин.

"Чтобы объявить эпидемию, необходимо подтверждение ряда показателей, среди которых не только уровень заболевания и смертности. Мы до 25 января должны созвать специальную комиссию, которая это будет делать. До конца недели собираем все юридические документы, чтобы могли собрать эту комиссию и рассмотреть, пора ли уже объявлять эпидемию", - отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Чиновница опровергла миф о том, что многие не хотят делать прививки из-за религиозных взглядов."Когда мы встречались с Советом церквей, они нас заверили, что ни одна из религий, которая представлена в Совете церквей, священники или религиозные лидеры не призывают людей не вакцинироваться. Они все соглашаются, что вакцинация - важная вещь", - цитирует ее "112 Украина".

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что более 54 тысяч украинцев заболели корью в 2018 году. В период с 28 декабря 2018 года до 18 января 2019 года корью на Украине заболели 8498 человек: 3537 взрослых и 4961 ребенок.

Корь - острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Заболевание может привести к тяжелым осложнениям: пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга - энцефалиту, а также к инвалидности и смерти. Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от этой болезни - вакцинация. Прививка практически на 100% защищает человека от болезни. Если привитый и заболеет корью (что случается редко), то перенесет ее в очень легкой форме, без осложнений.

Дети и взрослые, которые не получили профилактические прививки, находятся в зоне риска. Ведь корью можно заразиться при чихании, кашле или разговоре с больным.

Эпидемиологическая ситуация на Украине стала опасной для соседей. Ранее Россия усилила санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной.

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