Грудинин делит миллионы с женой

Бывшие супруги уже в шестой раз посещают заседание в Никулинском суде Москвы.

Павел Грудинин уходит от своей жены с которой он прожил не один десяток лет. Очевидно, что мужчина обязан по мирному разойтись с супругой в такой ситуации. Но экс-кандидат в президенты видимо решил пойти по сложному пути. Теперь он судится со своей женой, как Петросян со Степаненко. А за этим наблюдает вся страна. И все бы обошлось, если бы супруги по-хорошему разделили нажитое.

- На сегодняшний день предъявлены исковые требования о разделе совместно нажитого имущества, и в перечень имущества, подлежащего разделу, истцом включена также компания BONTRO LTD, находящаяся в так называемой офшорной юрисдикции в государстве Белиз, - заявил адвокат Ирины Грудининой Дмитрий Мальбин.

Помимо этого, по словам защитника, продолжается сбор доказательств и установление объема имущества Павла Грудинина. В частности, адвокаты Грудининой узнали о заграничном доме ответчика.

Точная сумма имущества, подлежащего разделу, пока не определена.