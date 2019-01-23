2019-01-23T16:04:57+03:00
Общество

Грудинин делит миллионы с женой

Предприниматель Павел Грудинин делит совместно нажитое имущество с бывшей женой Ириной Грудининой
Александр СОЛУКОВ
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Бывшие супруги уже в шестой раз посещают заседание в Никулинском суде Москвы.

Павел Грудинин уходит от своей жены с которой он прожил не один десяток лет. Очевидно, что мужчина обязан по мирному разойтись с супругой в такой ситуации. Но экс-кандидат в президенты видимо решил пойти по сложному пути. Теперь он судится со своей женой, как Петросян со Степаненко. А за этим наблюдает вся страна. И все бы обошлось, если бы супруги по-хорошему разделили нажитое.

- На сегодняшний день предъявлены исковые требования о разделе совместно нажитого имущества, и в перечень имущества, подлежащего разделу, истцом включена также компания BONTRO LTD, находящаяся в так называемой офшорной юрисдикции в государстве Белиз, - заявил адвокат Ирины Грудининой Дмитрий Мальбин.

Помимо этого, по словам защитника, продолжается сбор доказательств и установление объема имущества Павла Грудинина. В частности, адвокаты Грудининой узнали о заграничном доме ответчика.

Точная сумма имущества, подлежащего разделу, пока не определена.

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