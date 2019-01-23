10 безумных свадеб: с кем связывают судьбу извращенцы

Однополыми браками или замужеством с самой собой давно никого не удивишь. В последнее время все чаще находятся безумцы, которые клянутся в любви и верности неодушевленным предметам и решают связать с ними свою судьбу.

Людей, испытывающих влечение к неодушевленным объектам, называют объектофилами, или объектосексуалами. Они открыто говорят о том, что раньше принято было скрывать. Психиатры называют их безобиными извращенцами. Люди, которые влюбляется в предметы, никого не насилуют и никому не наносят моральных травм. Выбранные ими объекты любви никогда их не бросят и не предадут. Это и привлекает одиноких и несчастных и дает возможность выстраить отношения по собственному сценарию.

1. Выйти замуж за одеяло

Жительница британского города Эксетер намерена "выйти замуж" за собственное пуховое одеяло. "Одеяло всегда приходило мне на помощь в нужный момент и прекрасно обнимается, - цитирует Metro 49-летнюю Паскаль Селлик. - Я его очень люблю". Бракосочетание назначено на 10 февраля. Женщина пообещала явиться на свадьбу в пушистых тапочках и пеньюаре, а гостям советует нарядиться в пижамах и халатах.

Duvet wedding.

2. Жениться на железнодорожной станции

Жительница американского города Сан-Диего "заключила брак" с железнодорожной станцией Санта-Фе. По ее словам, она была влюблена в это здание с детства. "Я встала там и сказала, что женюсь на ней", - цитирует женщину Daily Mirror. 45-летняя Кэрол Санта-Фе ежедневно навещает "любимую", чтобы провести с ней время. Ежедневно Кэрол проезжает 45 минут, чтобы повидаться с супругой и рассказать ей о том, как прошел день: "Когда я трогаю ее, то чувствую, будто она в самом деле держит и целует меня".

Кэрол Санта-Фе обручилась с любимой железно.Woman 'Marries' Train Station

3. Выйти замуж за камень

Эпатажная лондонская художница Трэйси Эмин "вышла замуж" за камень. Таким образом женщина решила доказать, что духовные узы важнее. Церемония, на которой звезда всемирной арт-сцены была одета в платье из савана своего отца, состоялась во Франции. Любимый "проживает" в саду ее дома, сообщает The Art Newspaper. Она называет камушек своим последним супругом. "На холме с видом на море есть очень красивый древний камень, и он никуда не денется. Он будет там, ждет меня", - сообщила художница.

4. Выйти замуж за мост

Австралийка Джоди Роуз долгое время изучала мосты, записывая их звуковые вибрации для создания музыки. Однажды она наткнулась на Чертов мост на юге Франции. Он был построен в XIV веке и поведал немало на своем веку. Однако вряд ли мог предположить, что "станет мужем" очаровательного композитора. Новобрачные в присутствии 14 гостей обменялись брачными клятвами у входа на мост. На невесте было белое свадебное платье и вуаль. Жених с невестой обменялись кольцами. Девушка уверена, что любит "супруга" до беспамятства, пишет Daily Mail. По ее словам, это просто "идеальный муж, сильный и молчаливый, потому как только он помогает ей в полной мере прочувствовать связь с землей".

5. Выйти замуж за картонного Роберта Паттинсона

Американка Лорен Адкинс, прочитав книги из серии "Сумерки", влюбилась в Эдварда Каллена. Когда вышел фильм, она воспылала страстью к актеру Роберту Паттинсону, который сыграл в саге вампира. "В ту самую минуту я поняла, что хочу за него замуж", - цитирует ее Daily Mirror. В магазине она наткнулась на картонного Каллена-Паттинсона и купила его. Он стал другом девушки, "сопровождал" ее на прогулках и, спустя некоторое время, девушка отправилась с ним к алтарю. Медовый месяц влюбленные провели в Лос-Анджелесе.

renadkinzzz Лорен Адкинс c супругом

6. Жениться на роботе

Инженер по созданию искусственного интеллекта Чжэн Цзяцзя не сумел найти девушку. Поэтому он создал робота женского пола, назвал его Ин-ин и женился. До свадьбы ученый встречался со своей невестой два месяца, пишет South China Morning Post. Церемония бракосочетания была простой - "невеста" в соответствии с китайскими традициями была в черном, а ее голову покрыли красным платком. Ин-ин мало говорит и умеет распознавать простые изображения. Молодй муж планирует усовершенствовать любимую", чтобы она научилась помогать по хозяйству и самостоятельно передвигаться.

31-летний инженер Чжэн Цзяцзя назвал свою «супругу» Ин Ин.Фото: Youtube

7. Жениться на кукле Барби

Жена Ченга Цай совершила суицид. Дабы успокоить дух покойницы, 46-летний житель Тайваня Чанг Си-Хсум женился на кукле Барби. Она была одета в свадебное платье, на нее одели ожерелье Цай. Свадьба молодых состоялась в местном буддистском храме. Приданое невесты включало красный "Мерседес". Бумажный макет машины сожгли, чтобы Цай могла пользоваться машиной на том свете. После свадебной церемонии Чанг и его возлюбленная вернулись домой в сопровождении урны с прахом его покойной жены.

8. Жениться на подушке

28-летний кореец Ли Джин женился на подушке для обнимания. Она представляет собой большую подушку, изображающую популярных персонажей аниме. Мужчина подобрал невесте платье и нанял священника. Свадебная церемония была проведена согласно всем традициям Кореи. Жених облачился в смокинг, а невеста - в белоснежное свадебное платье и фату. После регистрации молодые поехали развлекаться в парк аттракционов, а затем заказали обед в ресторане.

9. Создал гарем из семи силиконовых кукол

Житель китайской провинции Гуйчжоу развелся с женой и начал жить с семью секс-куклами. Как пишетт Daily Mail, 58-летний мужчина не использует игрушки для секса, а ухаживает за ними и наряжает. За три года китаец потратил на одежду и аксессуары для силиконовых подруг более 14,4 тысячи долларов. Он также устраивает для них праздники и снимает музыкальные видео. "Эти куклы прекрасны", - признается мужчина.

10. Любовь к Берлинской стене

Шведка Эйя-Риитта Берлинер-Мауэр была первой, кто публично заговорил о своей любви к неодушевленным предметам. Она даже придумала термин "объектофилия". Женщина с первого взгляда влюбилась в Берлинскую стену, еще ребенком увидев ее по телевизору. На протяжении многих лет она приходила на свидание к стене, а в 1979 году вышла за бетонное сооружение замуж, сообщает The Daily Telegraph. Шведка коллекционировала фотографии стены и копила деньги на поездку в столицу Германии для посещения объекта своей страсти. Из-за того, что стена находилась под охраной, Эйя-Риитта не могла в полной мере выразить свою любовь к стене. Когда в 1989 году стена была разрушена, женщина была в шоке и оплакивала потерю мужа. "Вдова" больше никогда не приезжала в Берлин.