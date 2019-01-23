2019-01-23T17:58:07+03:00
Общество

Авито обвиняет Авто.ру в краже объявлений

На рынке классифайдов России разразилась новая юридическая битва, на этот раз – в растущем сегменте продаж автомобилей. Крупнейший сайт объявлений, Авито, обвинил портал «Авто.ру» в недобросовестной конкуренции, проще говоря, краже объявлений
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Новый случай напоминает о выигранном Авито деле о копировании объявлений о продаже недвижимости сайтом ЦИАН чуть больше года назад. Теперь речь идет о десятках тысяч объявлений о продаже машин.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подтвердила, что получила обращение от Авито и рассмотрит его в течение месяца. Классифайд заявляет, что летом и осенью 2018 года одни пользователи стали сообщать, что им стали названивать с предложением разместить объявление на «Авто.ру», другие обескуражено обнаруживали скопированное без их ведома объявление, причем с ошибками и искажением фактов. Всего, по данным Авито, в 2018 году с целью выяснить VIN, номер или другие данные со стороны «Авто.ру» было зарегистрировано более полумиллиона звонков.

Фотография с Авито (c логотипом Авито на месте гос. регистрационного номера автомобиля)

Фотография с Авито (c логотипом Авито на месте гос. регистрационного номера автомобиля)

Фотография с Авто.ру (на логотип Авито на месте гос. рег. номера автомобиля наложен логотип auto.ru)

Фотография с Авто.ру (на логотип Авито на месте гос. рег. номера автомобиля наложен логотип auto.ru)

Для иллюстрации своего обвинения Авито использует собственную статистику за ноябрь: в это время пятая часть объявлений от частников, размещенных на «Авто.ру», то есть более 70 000 вариантов, оказались просто скопированными без лишних формальностей предложениями с Авито. Причем в отдельных регионах, если верить сервису, доля позаимствованного контента и вовсе доходила до 85%.

Закон и этика

«Практика «воровства» контента с сайта-конкурента и использование его в коммерческих целях, спам пользователей конкурента, сопровождаемый грубым нарушением законов – неэтичны и неприемлемы», – озвучивает версию обвинения PR-директор Авито Андрей Барковский. Он рассказал, что компании контактировали, однако попытки решить дело мирным путем зашли в тупик.

Надо понимать, что сервисы воюют за крайне лакомый кусок рынка – автомобильный, хоть «удельный вес» у них разный. В ноябре, по данным маркетинговых исследований, Авито принадлежало 44% рынка продаж авто, на Авто.ру приходилось 15%. Ожидая подтверждения своей позиции, Авито просит ФАС запретить конкуренту копировать объявления и обязать его удалить уже опубликованные. Так случилось в ноябре 2017 года, когда на копировании объявлений с Авито «погорел» ЦИАН. Кто победит в новой борьбе, станет ясно ближе к весне.

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