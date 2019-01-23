РУСАДА помиловали, и не лишили статуса

РУСАДА может перевести на время дух. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не стало его наказывать и опять отнимать действующий статус.

А опасения были: ведь базу данных Московской антидопинговой лаборатории передали вадавцам с опозданием на пару недель. Так что теперь Россия вновь может принимать международные турниры, такие как Кубок мира по биатлону, а нашим паралимпийцам, возможно, наконец-то вернут флаг. Но не все так просто. Допинговый кошмар, разрывающий российский спорт вот уже несколько лет, не развеялся. И нас еще могут отцепить и от Олимпиады-2020 и вообще от всех турниров.

Что за база такая важная?

Это та самая электронная база данных Московской антидопинговой лаборатории, которую прихватили доктор Родченков и его коллеги, сбегая в США. В ней собраны все данные по допинг-пробам за несколько лет, и там, возможно, содержится компромат на некоторых звезд российского спорта. ВАДА очень хотела, чтобы эту базу ей Россия отдала добровольно, и всячески давила на все болевые точки, стремясь официально завладеть файлами.

И это, наконец, случилось в январе. Вадавцы, конечно, не найдут в этой базе ничего нового - они досконально успели изучить украденный вариант. Но вот в суде незаконно добытые файлы никто бы не стал считать за доказательства. А теперь все официально, можно отмахиваться ими от адвокатов, и лепить дисквалификации налево и направо.

Что собирается с ней делать ВАДА?

Сначала ВАДА сверит украденный вариант и полученный официальным путем. Если заметят какие-то подмены, снова пойдут на российский спорт войной. Но даже если все совпадет, нас скорее всего ждет новая волна допинговых разоблачений. Приготовьтесь, в ближайшее время у России снова начнут отбирать олимпийские медали. Не все, но какие-то - точно.

Об этом говорят даже официальные лица. «Вполне возможно, мы потеряем что-то в медальном зачете Сочи-2014», - подтвердил худшие опасения глава РУСАДА Юрий Ганус. Но кто попадет по удар, пока неясно. Помните профессора Макларена, который писал доклады, где «мочил» российский спорт? Он считает, что сейчас ВАДА получит доказательства 300-600 нарушений. То есть ожидания скандала очень высоки.

Но на этом точно все закончится?

Не факт. Электронную базу ВАДА у Москвы добыла. Но есть еще сами пробы - тысячи пробирок, арестованных Следственным комитетом РФ как вещественное доказательство по делу Родченкова. ВАДА до 30 июня хочет получить и эти склянки тоже, чтобы самому перепроверить самые для них интересные, и найти возможный компромат на российских звезд.

Так что нас ждут два-три спокойных месяца, пока ВАДА копается в электронной базе, и потом возможен новый информационный взрыв. А в конечном итоге все снова упирается в летнюю Олимпиаду-2020. Стопроцентной уверенности, что Россию до нее допустят, сейчас нет ни у кого.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Макларена все-таки подали в суд

Экс-президент федерации гребного спорта России Вениамин Бут и группа российских спортсменов вручила Ричарду Макларену иск о защите чести и достоинства. Сумма иска - 6 млн. канадских долларов (примерно 300 млн. рублей). Именно такой ущерб по мнению атлетов им был причинен докладами Макларена, которые они считают бездоказательными. Дело будет рассматривать Верховный суд канадской провинции Онтарио.

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