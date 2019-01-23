Юнус-Бек Евкуров: Мы не уговариваем федеральный центр прощать нам долги, а идем по плану

- Юнус-Бек, давно с вами не общался... Сейчас на лентах информагентств и различных СМИ «сталкиваются», что ли, несколько фактов по Ингушетии. Первое – у вас открылся крупный сердечно-сосудистый центр. Второе – республика заняла лидирующие позиции по продолжительности жизни... Это все - совпадение, случайность или закономерность?

- Случайность? Нет, Саша, так нельзя сказать. Открытие центра и всего остального – это работа, закономерность. Потому что делается очень много, в том числе, и с помощью федерального центра.

- Третье – Евкуров в рейтинге руководителей республик Северного Кавказа - в числе трех лидеров. И вот ещё - в первые недели Нового года вы получили новые машины "скорой помощи"... Федеральный центр вам выдает, по-моему, до 2024-го 18 миллиардов рублей на укрепление вообще социальной сферы, медицины и так далее.

- Там не только 18 миллиардов.

Юнус-Бек Евкуров - о «секретах» - почему Ингушетия заняла лидирующие позиции в РФ по продолжительности жизни: Мы не разрушаем сельские медпункты и свято храним наш образ жизни 00:00 00:00

- А три миллиарда, если я правильно цифру называю, вы собираетесь из своих источников где-то найти. Здесь какие секреты у вас?

- 3 миллиарда – это наше софинансирование. Где-то 5%, где-то 1% от общего объема вложенных федеральным центром средств. Это из наших собственных доходов. Но, конечно, есть еще ряд инвестиционных решений, внебюджетных источников...

- У меня такое ощущение, что вы что-то скрываете, не все рассказываете.

- Нет, почему? Опять же, это в рамках национальных проектов, основная задача сегодня - качественно их реализовывать. Поэтому у нас созданы проектные офисы, группы контроля... Резервы ищем вместе.

- А вот почему продолжительность жизни у вас выше, чем в других регионах России? Кстати, о каких показателях речь?

- Да, средняя продолжительность у нас - 76 лет и больше, если брать женское население – там за 80. А в среднем это 71,6 у нас на сегодняшний день – по итогам прошлого года.

И связано это все у нас не только с медициной, а больше - с менталитетом, образом жизни нашего населения...

- Образ жизни – то есть, это не пить, не курить…

- Не только. Да, отказ от спиртного - это важно, от курения - тоже важно. Плюс к тому Ингушетия - самый экологически чистый из всех регионов в стране. Если спросить наших долгожителей, как им удалось так сохраниться, они всегда говорят одно и то же – трудиться надо на свежем воздухе. То есть, не просто дышать свежим воздухом, а - ходить, работать.

Вот это все - в комплексе - и даёт такой плюс.

- А Юнус-Бек Евкуров тоже собирается стать долгожителем во всех смыслах?

- На все воля Всевышнего.

Плюс - да, медицина. То, что сделано, это реально революция в республике.

А новый сердечно-сосудистый центр - он еще больше закрепляет именно медицинскую основу долголетия. У нас, в основном, как? Не то, что там с приемного покоя, а уже при доставке больного им начинают заниматься медики. Как только участковый обнаружил болезнь, от него сейчас же уже сигнал, и пока человека везут в клинику, - в стационаре готовятся к его приему. «Золотой час» так называемый. То есть, как только больной поступает в больницу, в течение 40 минут его полностью обследуют, ставят диагноз, определяют лечение.

- «Комсомольская правда» периодически поднимает, в том числе и на Больших пресс-конференциях Президента России, проблемы, связанные с восстановлением фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), которые развалили, десятки тысяч, по стране...

- ФАПы и амбулатории на местах… Наоборот, мы это все укрепляли. Нам федеральный центр довольно серьезно помог. Потом - внебюджетные, свои бюджетные источники. Ну, и особая благодарность Роснефти, Газпрому – вот мы с помощью этих двух компаний открыли и создали довольно серьезные амбулатории, которые можно сравнить с районными больницами даже.

- Если все так хорошо - почему же вы тогда до 2024 года растянули обустройство республиканского здравоохранения?

- Потому что у нас функции многопрофильной больницы выполняют районные, городская клиническая, республиканская, и они перегружены. Нам очень нужны новые...

Есть в районах и больницы, которые - в плачевном состоянии. Например, в Сунженском - но мы там в прошлом году современную заложили, сейчас вот начинаем уже строить.

- А детское здравоохраниение как?

- У нас хорошая детская клиническая больница построена, с этим проблем нет.

- Да, и вот ещё... Не собираетесь уговаривать Федеральный центр простить вам долги - там по газу и так далее!

- Ну, почему? Мы не уговариваем, мы по плану идем… Там, где в этом есть необходимость - связываемся, решаем. Потому что есть виды долгов, которые, мы считаем, необоснованные. Многие там вопросы запутанные. С Газпромом, с сетями общий язык находим. Системность и тут нужна...

- Ваши пятеро ребятишек не болеют?

- Ну, как обычно бывает…

- Как здоровье супруги?

- Нормально, все хорошо.

- А почему глава республики минувшей осенью три месяца кашлял, пока «Комсомолка» мед и варенье не прислала?

- Специально сделал. Не болел. Хотел выманить мед и варенье. Вы ж по-другому не давали, поэтому пришлось притворяться... (смеется)