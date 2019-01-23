Анна Кузнецова: Информация о голодных обмороках в школах Кузбасса проверяется

В среду, 23 января, уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын заявил, что в Кемеровской области ученики школ "падают в голодные обмороки". Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала этот вопрос в эфире радио Комсомольская правда.

Ранее kp.ru сообщал, что во время выступления с докладом Дмитрий Кислицын выразил обеспокоенность тем, что в сельских и поселковых школах региона существует социальное расслоение, связанное с питанием. Он отметил, что с недавних пор к нему все чаще стали обращаться классные руководители, которые жалуются на то, что дети падают в голодные обмороки.

Анна Кузнецова сообщила, что информация о голодных обмороках проверяется. Также она подтвердила, что о подобных случаях сообщают педагоги.

Комментируя вопрос льготного питания и информацию, что дети из малообеспеченных семей получают в обед порции намного меньше, чем дети из обычных и обеспеченных семей, омбудсмен отметила, что существует проблема, когда «ученики, в чьих семьях есть финансовые проблемы, стесняясь своего положения, отказываются обедать вместе со всеми».

По словам Анны Кузнецовой, дифференцированный подход к организации питания детей из разных категорий семей «принципиально недопустим», но такая практика все же существует. Она предложила решать проблему на федеральном уровне. Общественный деятель выразила надежду что новый Санпин, разрабатываемый в Гусдуме, урегулирует вопросы.

В заключение, Уполномоченный по правам ребенка рассказала о том, что было предпринято на данный момент:

«Мы направили обращение в прокуратуру региона и в Роспотребнадзор. Предложения уже системного характера, среди которых обязать школы при согласовании меню не допускать различия блюд при различной системе оплаты питания – наличный или безналичный, льготный расчет и т.д.».

Также были выдвинуты предложения увеличить число проверок Роспотребнадзора в детских садах и школах, а субъектам Российской Федерации предусмотреть в своей региональной политике обязательства по обеспечению лечебным питанием детей с ОВЗ.

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