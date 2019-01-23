Фэн-шуй на февраль 2019: благоприятные и неблагоприятные даты

1 февраля, пятница

Удачный день. Беритесь за решение финансовых вопросов, делайте покупки. В этот день удастся усвоить много нужной информации. Воспользуйтесь этим!

Постарайтесь все важные дела сделать в первой половину дня.

Часы удачи: с 8.00 до 16.00

2 февраля, суббота

Если хотели начать перемены в своей жизни - начиная от прически и заканчивая местом работы и жительства, - приступайте.

Кроме того, сейчас можно убедить оппонентов в своей правоте и достичь в переговорах или споре необходимого вам результата.

Часы удачи: с 12.00 до 20.00.

3 февраля, воскресенье

Очень неплохой день в эмоциональном плане. Ровный, спокойный, умиротворяющий. Но при всем при этом, советуем обойтись без активных действий. Лучше — получить заряд прекрасного: например, всей семьей выбраться в кино или на выставку.

Часы удачи: с 9.00 до 16.00.

4 февраля, понедельник

Самое время запланировать путешествия на лето. Сейчас удастся составить самый удачный маршрут и выбрать выгодные варианты отдыха.

Важными делами лучше заниматься в середине дня. Утром же можно от души полениться.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

5 февраля, вторник

Не следует решать вопросы, связанные с финансами. В противном случае, удача будет не столь благосклонна, как хотелось бы.

Уделите внимание воспитанию детей, постарайтесь провести с ними как можно больше времени и обсудить важные для них вопросы.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

6 февраля, среда

Дела, начатые сейчас, дадут, скорее всего, большой импульс к саморазвитию. Перед вами откроются новые горизонты и перспективы. Но, важно «не промухать» этот момент. Успех ждет лишь активных. И помните, лучше не бросать начатое на полпути.

Часы удачи: с 10.00 до 16.00.

7 февраля, четверг

Не спешите с громким криком «Ура!» бежать на абордаж заветной цели. Если вам не дается крепость, это значит лишь то, что еще не настало её время.

Сейчас вовсе не тот случай, когда надо действовать напролом. Отвага и слабоумие? Нет-нет, в другой раз! Сейчас надо выжидать и наблюдать.

Часы удачи: с 14.00 до 18.00.

8 февраля, пятница

Дела на века начинайте сейчас. Фундамент, заложенный в этот день, станет основой мощного дела. Постарайтесь не игнорировать советы и опыт окружающих заслуженных людей. Еще лучше - привлечь их в команду!

Часы удачи: с 17.00 до 21.00.

9 февраля, суббота

Если хотите избавиться от гнетущих вас связей — приступайте. Если рвать отношения — только сейчас. Расставание пройдет достаточно безболезненно. Впрочем, учтите, это будет не показательное выступление: выбранный объект, скорее всего, исчезнет из вашей жизни навсегда.

Часы удачи: с 9.00 до 13.00.

10 февраля, воскресенье

Берегитесь чужого влияния. Существует риск поддаться на сладкие речи и влипнуть в те дела, от которых вы обычно стараетесь держаться в стороне, или же приступить к работе, которая не доставит ничего, кроме разочарования. Прежде чем принять решение возьмите паузу на день два.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

11 февраля, понедельник

День подходит для тех, дел, что не представляют для вас особой важности. Рутина и еще раз рутина. Однако помните, что удачи не достичь, если систематически не доводить до логического конца начатое. Так что сейчас идеальное время для «подчищения» хвостов.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

12 февраля, вторник

Сегодня судьба будет не раз ставить нас перед выбором. Зачастую сделать его будет непросто. Нужно руководствоваться своими принципами и не делать послаблений. Иначе же в самом ближайшем будущем придется пожалеть о содеянном.

Часы удачи: с 15.00 до 19.00.

13 февраля, среда

В этот день все мы восприимчивы к окружающим нас энергиям. Поэтому стоит, по возможности, отказаться от посещения мест с тяжелой энергетикой — кладбищ, больниц, а также избегать встреч с людьми, несущими негатив. Договориться сейчас и прийти к единому мнению будет весьма проблематично.

Часы удачи: с 8.00 до 12.00.

14 февраля, четверг

Легкий день. Подходящий для развлечений, встреч, тусовок. Решение важных и трудных задач предпочтительнее оставить на другой день. А сейчас лучше от души повеселиться, отдохнуть.

Часы удачи: с 13.00 до 18.00.

15 февраля, пятница

Вроде бы и не самый плохой день для начинаний, связанных с личной жизнью, работой. Однако все время будут возникать какие-то отвлекающие факторы. Если удастся от них избавиться — все пройдет как по маслу! Так что - попробуйте абстрагироваться от окружающих.

Часы удачи: с 9.00 до 15.00.

16 февраля, суббота

День подведения итогов и построения планов на будущее. Анализ и корректировка позволят поставить перед собой реальные, а не фантастические цели.

Первая половина дня получится праздной, а вот к вечеру, если останутся силы, можно будет заняться делами.

Часы удачи: с 17.00 до 20.00.

17 февраля, воскресенье

Покой, отдохновение и только прекрасные мысли и впечатления. Впереди рабочая неделя и нужно накопить заряд бодрости. Почитайте любимые книги, или займитесь спортом. Последний, впрочем, не должен быть травмоопасным.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

18 февраля, понедельник

День активной работы. Нужно ярко представлять свои цели. Если понимания нет, постарайтесь во всех подробностях расписать в уме вожделенную мечту. А уж после наметьте пути к ее достижению.

Часы удачи: с 16.00 до 20.00.

19 февраля, вторник

Хороший день, чтобы заняться своими финансами. Проверьте, не утекают ли ваши средства: проинспектируйте мобильные тарифы, изучите траты в мобильном банке, квитанции и счета. Чем чаще вы это делаете, тем меньше будет подобных потерь.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

20 февраля, среда

Достаточно продуктивный в рабочем плане день. Однако сегодня следует уделить особое внимание своему дому и семье. Займитесь благоустройством, уборкой. Сделайте приобретения для дома.

Избегайте конфликтов и ссор. Иначе они будут весьма затяжными.

Часы удачи: с 8.00 до 17.00.

21 февраля, четверг

Слово в этот день, увы, не будет иметь особой силы. Поэтому не стоит особенно-то верить в обещания и уверения. Все проверяйте и ориентируйтесь только на факты. В целом же, особых неприятностей от этого дня ждать не стоит.

Часы удачи: с 12.00 до 15.00.

22 февраля, пятница

Постарайтесь устроить для своих близких теплый и уютный вечер. Приготовлением пищи надо заняться лично. Сейчас это имеет особое значение и влияние. Еда, приготовленная с любовью, станет мощным сближающим фактором. Не упускайте возможность пообщаться с близкими по душам.

Часы удачи: с 15.00 до 21.00.

23 февраля, суббота

Стоит удвоить внимание за рулем и избегать рискованных видов спорта. Особенно это предостережение относится ко второй половине дня. Благоприятнее будет провести день в спокойных делах и рутинных заботах. Идеальные занятия — походы в библиотеку, кино, встречи с друзьями.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

24 февраля, воскресенье

Сегодня легко поддаться соблазнам и понапрасну растратить деньги. Постарайтесь держать кошелек подальше, а прежде чем сделать покупку, подумайте пару дней. Также не стоит сейчас и одалживать деньги: их путь обратно получится нескорым.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

25 февраля, понедельник

Вероятны неожиданные встречи и знакомства. День подходит для проведения масштабных встреч и переговоров. Особенно его первая половина. А вот с путешествиями и глобальными переменами лучше пока подождать.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

26 февраля, вторник

Удастся интенсивно поработать. Так что смело нагружайте свой ежедневник большим количеством дел и встреч. Сегодня многое будет по плечу. Благоприятно заниматься решением финансовых вопросов.

Часы удачи: с 17.00 до 19.00.

27 февраля, среда

Благоприятный день для романтических знакомств и свиданий. Кроме того, сейчас хорошо делать предложения руки и сердца и приступать к матримониальным хлопотам.

Для поездок же период не самый подходящий.

Часы удачи: с 11.00 до 16.00.

28 февраля, четверг

Сегодня придет поддержка, что называется, «откуда не ждали». Руку помощи протянут люди, которых трудно было заподозрить в хорошем отношении. Отказываться не стоит.

Благоприятный момент для крупных покупок и операций с недвижимостью.

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.