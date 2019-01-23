2019-01-23T19:42:03+03:00
Экономика

Кто в России больше всех должен за газ

Чемпионом по недоимкам у предприятий оказалось Подмосковье
Елена ОДИНЦОВА
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Самые большие долги за газ - у подмосковных предприятий ЖКХ.Самые большие долги за газ - у подмосковных предприятий ЖКХ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Газпром межрегионгаз» - та самая дочка «Газпрома», которой суд в Чечне предложил простить 9 млрд долгов за газ местным гражданам — обнародовала интересную статистику. По данным газовщиков, всего население России задолжало им на 1 января 2019 г. 30,1 млрд рублей. Это еще ничего — месяцев раньше было 37,9 млрд.

Еще интереснее дела с предприятиями. Лидирует по газовым долгам здесь далеко не самый бедный российский регион — Московская область. Тут насчитывается аж 118 компаний, которые задолжали газовщикам более 10 млн рублей каждая, а их общий долг составил 7,3 млрд руб. К населению эта недоимка, впрочем, тоже имеет некоторое отношение.

Самые большие долги, как следует из черного списка на сайте «Газпром межрегионгаза», у… подмосковных предприятий ЖКХ. В первую очередь - у теплосетей (котельные, от которых мы получаем тепло, в основном работают на газу). Более полумиллиона (568 тыс. рублей) задолжала за газ «Орехово-Зуевская теплосеть», почти такой же долг у «Пушкинской теплосети»…

Приличные долги и у многих управляющих компаний. Об этом эксперты говорят уже давно: долги в ЖКХ накапливаются по цепочке. Где-то граждане не заплатили, а где-то заплатили, но платежи застряли по дороге на счету управляющей компании, которая проворачивает какие-то свои темные дела. В итоге все друг другу должны, а общий размер долгов в коммунальной сфере исчисляется уже несколькими триллионами.

Топ регионов с самыми большими долгами предприятий

Топ регионов с самыми большими долгами предприятий

Топ регионов с самыми большими долгами предприятий

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