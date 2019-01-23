Родители шокировали Загитову

Российская фигуристка Алина Загитова уверенно лидиирует на чемпионате Европы по фигурному катанию. Спортсменка выиграла короткую программу, набрав 75,00 баллов. Это почти на пять баллов меньше, чем на этапе мирового Гран-при в Москве, где Загитова обновила мировой рекорд.

На послематчевую пресс-конференцию Алина Загитова пришла с улыбкой. Отвечая на вопрос, кого она считаете главной соперницей на этом чемпионате, она заявила: "Себя саму".

Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы.Смотрите выступление Алины Загитовой с короткой программой на Чемпионате Европы 2019. Россиянка лучшая после короткой программы.

Она также сообщила,что накануне старта к ней подошла Татьяна Тарасова. Тренер поддержала фигуристку, пожелав ей удачи.

azagitova По старой традиции Алине после выступления вновь подарили медведя

По старой традиции Алине после выступления вновь подарили медведя. На каждом крупном старте болельщики преподносят своей любимице огромных мишек. Но пока спортсменка затруднилась ответить, больше ли "минский" мишка, чем "саранский". "Сегодня я еще медведя не видела", - уточнила подопечная Этери Тутберидзе.

Расспросили репортеры Олимпийскую чемпионку и о том, как она провела новогодние праздники. "Я отдохнула, набралась позитивных эмоций. Смотрела сериалы, чтобы отвлечься. Вообще довольно трудно держать себя в руках, когда рядом богатый новогодний стол со всякой едой, но я себе абсолютно ничего лишнего не позволяла", - призналась Загитова.

По ее словам, буквально три года назад она верила в Деда мороза и очень ждала подарков. "Когда родители мне сказали, что его не существует, я была в шоке. И теперь к подаркам отношусь очень спокойно", - заключила спортсменка.