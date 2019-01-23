2019-01-23T20:24:07+03:00
Спорт

Родители шокировали Загитову

Алина Загитова захватила лидерство в Минске [видео]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Российская спортсменка Алина Загитова во время выступления в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию. Фото Наталия Федосенко/ТАССРоссийская спортсменка Алина Загитова во время выступления в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате Европы по фигурному катанию. Фото Наталия Федосенко/ТАСС
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Российская фигуристка Алина Загитова уверенно лидиирует на чемпионате Европы по фигурному катанию. Спортсменка выиграла короткую программу, набрав 75,00 баллов. Это почти на пять баллов меньше, чем на этапе мирового Гран-при в Москве, где Загитова обновила мировой рекорд.

На послематчевую пресс-конференцию Алина Загитова пришла с улыбкой. Отвечая на вопрос, кого она считаете главной соперницей на этом чемпионате, она заявила: "Себя саму".

Алина Загитова лидирует после короткой программы на чемпионате Европы.Смотрите выступление Алины Загитовой с короткой программой на Чемпионате Европы 2019. Россиянка лучшая после короткой программы.

Она также сообщила,что накануне старта к ней подошла Татьяна Тарасова. Тренер поддержала фигуристку, пожелав ей удачи.

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По старой традиции Алине после выступления вновь подарили медведя
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По старой традиции Алине после выступления вновь подарили медведя. На каждом крупном старте болельщики преподносят своей любимице огромных мишек. Но пока спортсменка затруднилась ответить, больше ли "минский" мишка, чем "саранский". "Сегодня я еще медведя не видела", - уточнила подопечная Этери Тутберидзе.

Расспросили репортеры Олимпийскую чемпионку и о том, как она провела новогодние праздники. "Я отдохнула, набралась позитивных эмоций. Смотрела сериалы, чтобы отвлечься. Вообще довольно трудно держать себя в руках, когда рядом богатый новогодний стол со всякой едой, но я себе абсолютно ничего лишнего не позволяла", - призналась Загитова.

По ее словам, буквально три года назад она верила в Деда мороза и очень ждала подарков. "Когда родители мне сказали, что его не существует, я была в шоке. И теперь к подаркам отношусь очень спокойно", - заключила спортсменка.

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