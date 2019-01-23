Самый большой в мире учебник по географии

До 17 февраля в столице будет работать этот фестиваль — не только самая большая в Европе выставка фотографий дикой природы, но и уникальные мастер-классы, встречи, научно-популярные лекции и показы документальных фильмов. Ведь в этом году организаторы поставили перед собой большую задачу — сделать «Первозданную Россию» красочным и наглядным учебником по географии и биологии. И учителями здесь выступят лучшие фотографы, побывавшие в разных уголках России. Благодаря их фотоискусству посетители фестиваля побывают во всех природных зонах страны и увидят практически всех представителей живой природы — от муравьев до китов, от бурых до белых медведей. Более 400 фотографий представят Россию во всем многообразии ее природных зон в Центральном доме художника. А кроме того — будет показано множество документальных фильмов о красотах нашей страны, часть из которых созданы журналистами «Комсомольской правды» при поддержке Русского географического общества. Ну и конечно на стенде «Комсомолки» (второй этаж ЦДХ, зал №5) можно в любой момент приобрести книги, изданные «КП»: географические энциклопедии, собрание сочинений легендарного журналиста Василия Пескова, путеводители из серии «Путешествуй по России».

КОНКРЕТНО

Фестиваль продлится до 17 февраля в Центральном доме художника. Метро «Парк культуры», улица Крымский Вал, 10.

Цена билетов: от 350 рублей (будние дни) до 400 рублей (выходные).

По понедельникам вход для пенсионеров бесплатный.

«Капелька нежности», Владимир Алексеев.

В этом фото автор пытался передать настроение, определенное чувство. Цветы - это всегда нежность, благоухание, романтика. Передать это в кадре очень не просто. Но фотографу это удалось. И создал он — по его выражению — фотоакварель...

«Созерцатель», Лиана Варавская

Этот медведь сыт и доволен. И уже никуда не спешит. А что еще нужно хозяину тайги перед тем, как залечь в берлогу? Разве что посидеть на камчатском берегу и подумать, любуясь на прекрасную октябрьскую радугу.

«Кажется, дождь начинается», Владимир Алексеев.

Улитки очень любят влагу. Эти создания способны не только пить в привычном смысле слова, но и впитывать влагу поверхностью своего тела. И всегда они очень живо и с огромным интересом реагируют на падающие капельки воды. Зная об этом качестве, можно сделать удивительные кадры с подобными сюжетами.

«Маленький разбойник», Дмитрий Архипов

Этому лисенку примерно два месяца. Он живет в номере с родителями и еще восемью братьями и сестрами. Днем родители заняты поиском пропитания, а любопытные малыши исследубт пространство вокруг норы и находят разнообразные «артефакты» для игр.

«Смотрящий», Алексей Маслов

Лисы очень любят забираться на всевозможные возвышенности. Двухэтажный инспекторский дом, занесенный снегом под крышу идеальное место для обзора окрестностей.

«Галактическая обезьяна», Елена Пахалюк

Этот сюжет фотограф заснял во время шторма. В этот момент на вершину чуда горного Крыма — Демерджи — пришла Галактическая Обезьяна. Этим термином путешественники называют туман или облака, что стелятся по вершине горы и плавно стекают вниз.

«Качели», Иван Науменко

Стрекозы на отдыхе, попались в объектив рядом с Находкой.

«Певец», Сергей Белых

Фотография сделана в Липецкой области на территории природного парка «Олений». При малейшей опасности (например, в виде фотографа), сурок встаёт на задние лапы и начинает кричать, тем самым предупреждая о приближении чужака своих сородичей.

«Вечно можно смотреть на 3 вещи...», Иван Науменко

Горные реки, с их водопадами и перекатами, это одно из чудес на которые можно смотреть вечно. Бабочки ленточницы очень любят сидеть на влажных камнях, и деревьях, и потихоньку потягивать хоботком влагу. Гора Пидан Приморский край

«Материнская гордость», Ольга Васик

В июне у мандаринок появляются утята. Мама-мандаринка приводит их на реку. Теперь ее главная задача — защищать малышей, проверять, чтобы никто не потерялся, не попал на обед к хищникам. Не каждой мандаринке удется вырастить всех малышей. Приморье.

«Лунная соната», Дмитрий Кочергин

Путешествуя по национальному парку Таганай, я был поражён красотой русской зимы. И мне захотелось передать это состояние зимней сказки в фотографии. Установив камеру и выстроив кадр, я подождал момента, когда восходящее солнце осветило склон горы и снег на елях, придав им слегка мистическое свечение. Прикрытая диафрагма превратила луну на заднем плане в большую звезду.

«В лабиринте горноколосника», Ростислав Машин

Рыжий лесной муравей на горноколоснике — суккулентном травянистом растении, преимущественно встречающемся на крутых каменистых склонах. Снято на территории Прибайкальского национального парка, Иркутская область.

«Окно в природу», Валерий Мосейкин

Сплюшки с интересом рассматривают мир дикой природы, открывающийся из дупла.

«Новая встреча», Юрий Юрчихин

Так космонавту Юрию Юрчихину открылась Камчатка с высоты полета Междунарожной космической станции.

«Непогода», Константин Шатенев

Бурый медведь, Курильское озеро, Южно-Камчатский заказник имени Т.И. Шпиленка.

Погода в конце ноября становится совсем зимней. Каждый день идет снег. Пронзительный холодный ветер метет поземку. Оставшиеся на острове медведи, несмотря на плохую погоду, еще и пытаются поймать нерку в студеной озерной воде. Но это совсем не так просто в это время года.

«Киты в заливе Врангеля», Михаил Коростелев

Гренландские киты очень любят заходить в залив Врангеля, что на юго-западе Охотского моря. В начале ХХ века их почти полностью уничтожили китобои, но теперь популяция потихоньку возрождается.

«Три медведя», Олег Пантелеев

Юные медвежата робко изучают окружающий мир. Пройдет всего несколько лет и они станут настоящими хозяевами тайги.

«Мороз на Байкале», Кирилл Уютнов

Эта фотография доказывает, что самый великий художник и архитектор - это все-таки природа.

«Лесное сражение», Белых Сергей

Олени бьются ради самки, а она тихонько наблюдает за ними из чащи.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Главный приз — 100 000 рублей!

Стартовал Третий Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу». Традиционного его проводят «Комсомольская правда» и ПАО «Транснефть».

Каких-то жестких условий участия нет. Главное, чтобы в публикациях профессионалов описывалось великолепие русской природы и и был призыв к бережному обращению с ней. И желательно, чтобы участник был автором и текста, и фотографий.

Работы принимаются до 14 февраля 2019 года в электронном виде по адресу media@phkp.ru

Призовой фонд за 1, 2 и 3 места: 100 000, 50 000 и 30 000 рублей.