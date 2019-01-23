Как эксперты с ТВ стали миллионерами: астрологи, стилисты, врачи построили бизнес на доверии телезрителей

Эксперты из различных телешоу знают, что даже пару минут эфира на федеральном канале, могут дать хороший толчок для развития бизнеса. А если уж специалист обосновался в каком-то телешоу на постоянной основе, то значит ему крупно повезло. Телезрители по привычке доверяют «человеку из телевизора», поэтому стараются накопить именно на его услуги. Рассказываем сколько стали зарабатывать эксперты различных телешоу после того, как миллионы зрителей узнали об их существовании.

Астролог

Василиса Володина консультирует героев телепроекта «Давай поженимся!» десять лет. За это время ее астрологический бизнес достиг небывалых высот. Какие только гороскопы в ее конторе не производят - и для ведения бизнеса, и для отношений, даже диеты планируют по звездам. В общем, любой каприз за ваши деньги. Люди готовы верить в предсказания за большие деньги, забывая, что в школе они учили науку астрономию, а астрологию ученые называют «лженаукой». Говорят, что в будущем Володина планирует привлечь дочь к семейному бизнесу.

Астролог Василиса Володина в передаче "Давай поженимся".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цена: 140 тыс.руб. - личная консультация Василисы Володиной (за 2 часа спрогнозирует события на 5 лет вперед).

24 тыс.руб. - гороскоп на год от сотрудников «Астроцентра Василисы Володиной».

Стилист

Стилистов и имиджмейкеров теперь полно. Парни и девушки мечтают консультировать небедных людей в создании (изменении) имиджа, подборе гардероба, украшений и т.п. В программе «На 10 лет моложе» стилист Екатерина Гершуни помогает подобрать гардероб преображенным участницам. Гершуни после эфиров на Первом канале, пригласили в еще несколько проектов. Вдохновленная успехом женщина, открыла Школу стиля Кати Гершуни. Как гласит реклама, «основатель школы стилист Первого канала». А «новой профессии стилиста здесь обучают за 4,5 месяца». Причем занятия проходят раз в неделю. Есть и онлайн курсы. Курсов много - иначе ведь не заработаешь.

Цена: 21 тыс. 900 руб. в месяц (курс профессиональный стилист).

Стилист Екатерина Гершуни в эфире Первого канала.

Пластический хирург

В телепроекте «На 10 лет моложе» женщинам меняют внешность. Запись к пластическим хирургам проекта тут же стала более плотной, а ценник вырос.

Цена: 350 тыс. руб. - увеличение груди. 90 тыс.руб. - бесшовная блефаропластика (верхних или нижних век). 320 тыс. руб. - комплексная подтяжка лица.

Диетолог

Профессор, доктор медицинских наук Алексей Ковальков ведет программы на радио, является постоянным экспертом на федеральных каналах. Диетолог учил народ худеть в проектах «Еда по правилам и без» и «Семейный размер», а в ближайшее время станет экспертом новой программы о похудении на НТВ. Диетолог Ковальков, получив большую популярность, привлек в свою клинику поток звезд и обычных людей.

Диетолог Алексей Ковальков.Фото: YouTube

Цена: 33 тыс. 300 руб. (программа обследования и корректировки здоровья и питания на 3 месяца)

Тренер

После участия в нескольких сезонах телепроекта «Взвешенные люди» (СТС) Ирина Турчинская стала востребованным специалистом. В телешоу она была наставником и тренером для участников, которые сбрасывали вес. Сейчас Турчинская помогает худеть людям за большие деньги - создала авторскую методику потери веса. Одна из «свежих» программ Ирины - ежемесячные поездки в Кисловодск, где под ее руководством в спортивно-оздоровительном комплексе клиенты проходят обследования, тренировки, корректировку питания.

Тренер Ирина Турчинская в проекте СТС «Взвешенные люди».Фото: YouTube

Цена: 98 тыс.руб. (12 дней занятий в Кисловодске)