В Европарламенте почтили память жертв Холокоста и осудили "церковь" Порошенко

В среду в центре европейского парламентаризма под звуки рояля и молитвы почтили память жертв Холокоста. Гости церемонии как один отмечали, что проблема антисемитизма в Европе никуда не делась и наоборот усугубляется.

- 50% европейцев считают антисемитизм проблемой в своей стране. Это сигнал для нас, - объявил об итогах только опубликованного соцопроса в странах ЕС председатель Европарламента Антонио Таяни. - Европейские государства должны совместно реагировать на это. Мы будем работать над тем, чтобы осуждать без оговорок различные виды религиозной нетерпимости и отрицания Холокоста.

Председатель Европарламента Антонио Таяни.Фото: Елена ЧИНКОВА

- Мы должны противостоять ненавистническим речам различных организаций, - вторила ему премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, чья страна сейчас председательствует в ЕС.

А президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор призвал политиков Старого Света больше никогда не впадать в крайности и давать отпор подобным настроениям.

- По сути, антисемитизм никуда не уходил из Европы. 38% европейских евреев заявили, что намерены эмигрировать... Сегодня в обители европейской демократии я хочу призвать вас к действию. Мы обязаны использовать эту возможность, чтобы подготовиться к грядущей битве с экстремизмом, который снова заражает наш континент, - предупредил он. - Вернулись многие лозунги: политики утверждают, что говорят от имени народа, а своих противников объявляют врагами народа. На этой новой волне популизма из евреев опять делают козлов отпущения и подвергают преследованиям. Европе больше никогда нельзя впадать в крайности. Она обязана быть центром умеренности, безопасности и толерантности.

Председатель Еврейского агентства в Израиле Ицхак Герцог привел свежий красноречивый пример: его коллегу атаковали в центре Парижа только потому, что на нем была кипа. Если бы за того не вступились, то это, по словам Герцога, обернулось бы международным скандалом, а то и трагедией.

Как уберечь молодежь от радикализма, пожалуй, лучше всех собравшихся знает бывшая узница Освенцима и Берген-Бельзена (концлагеря в Ганновере) Сьюзан Поллак. Фашисты убили свыше 50 ее родственников, а сама она еле выжила из-за голода, туберкулеза и тифа. С 60-х Поллак живет в Лондоне и рассказывает школьникам и студентам об ужасах пережитого.

- Многие мои ученики не могут понять, как такое могло произойти в ХХ веке, а не в Средние века? Но антисемитизм очень долго проникал во все сферы жизни и умы людей. Мы отправляем группы молодежи в Освенцим - посмотреть на все своими глазами. Это финансируется правительством, - поделилась опытом она.

Выжившая узница Освенцима и Берген-Бельзена Сьюзан ПоллакФото: Елена ЧИНКОВА

О героизации нацистских преступников, факельных шествиях и прочих радикальных авантюрах киевских властей здесь с трибуны не говорили, но в разговоре с "КП" глава рабочей группы по антисемитизму, депутат Европарламента от Австрии Хайнц Беккер осудил томос-авантюру Петра Порошенко и раскольников.

- С одной стороны, создание новой церкви - символ конфликта между Украиной и Россией. Это ясно. Украинское правительство хочет дать сигнал о своей независимости и национальной идентичности. На деле это микс политики и религии. И это нехорошо, - подчеркнул парламентарий. - С другой стороны, это одно из последствий конфликта, но не его корень. Беда в том, что этот конфликт все больше обрастает дополнительными проблемами. О чем лично я очень сожалею.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/687853" frameborder="0"></iframe> В Европарламенте почтили память жертв Холокоста молитвами и концертом.Елена ЧИНКОВА

СПРАВКА "КП"

Международный день памяти жертв Холокоста мир отмечает 27 января. Эту дату Генассамблея ООН выбрала в честь освобождения советскими войсками концлагеря Освенцим.

Брюссель.