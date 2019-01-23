Медвежонок Машка, семью которого убили на Камчатке браконьеры, прилетел на самолете в Москву

В столичном аэропорте «Шереметьево» сегодня встречали необычного пассажира – живого медвежонка по кличке Машка. Молодая медведица прилетела из Петропавловска-Камчатского. Здесь ее встречали сотрудники центра реабилитации диких животных «Феникс».

- В новейшем грузовом терминале Шереметьево «Москва Карго» Маше оказали необходимое обслуживание в соответствии со стандартами и нормативами. Медведицу доставили индивидуально на автомобиле с термокунгом в грузовой комплекс. Во время оформления документов Маша смогла отдохнуть от длительного перелета в специально оборудованном помещении для передержки животных, - рассказали в пресс-службе «Шереметьево».

Машка в аэропорту Шереметьево. Фото: пресс-служба аэропорта.

Но это еще не весь путь Машки. Медведица продолжила ехать в грузовом автомобиле в Калугу, где она придет в себя после долгого маршрута и будет ждать, когда ей найдут новый дом – зоопарк.

История медведицы непростая. Год назад возле одного из поселков на Камчатке местные жители встретили медвежонка, ежедневно стали подкармливать рыбой. Назвали Машкой. Мама за малышкой не приходила, тогда от лесников узнали, что браконьеры убили медведицу и утащили с собой еще одного медвежонка. Машка осталась жива, но осталась одна. Что делать с сироткой местные не знали. Стали обзванивать местные зоопарки – отказ. Заповедники не берут, специализированных приютов для медведей нет.

Волонтеры пристроили Машку в передержку, мужики наспех сколотили домик для медведя. Стали откармливать. Прошел год. И только сейчас нашли центр реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге, где сказали: «Привозите». А как? На самолете, конечно. Билет для Машки пришлось тоже покупать – в интернете собрали 40 тысяч рублей. Медведица с клеткой 279 кг. Машку перед полетом покормили пирогами, булками с изюмом, ягодами с медом и яблоками. Полет Машка перенесла хорошо. В «Шереметьево» контейнер с надписью «медведь» не рычал, его погрузили в грузовой микроавтобус и отправили в Калугу, где для Маши уже построили берлогу.

- Даже купили ей уже сена и соломы на подстилку. Пока будет жить у нас. Если найдется зоопарк, который возьмет к себе, то хорошо. Нет – пока у нас будет, - рассказала Вероника Матюшина, сотрудница центра реабилитации диких животных «Феникс».

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