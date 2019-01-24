«Ешьте в одиночестве»: Чемпионка по фитнесу рассказала, как сбросить вес после новогодних праздников

Новогодние праздники отгремели, праздничное настроение спало. Не добавляют оптимизма и лишние кило, наеденные за недели застолий. Как быстро привести себя в форму, подтянуть животик и вернуться в тонус? С «КП» поделилась своими секретами чемпионка по фитнесу и звездный нутрициолог Анна Макарова.

- В первую очередь нужно забыть о диетах и голодовках, поскольку такие «качели» к хорошему не приведут, - говорит Анна Макарова. - Пересмотрите свой рацион. Итак, что же более всего опасно? Исключите алкоголь – его и так было более, чем достаточно. Также говорим «нет» кондитерским изделиям, блюдам из муки, различным мясным полуфабрикатам, сосискам-сарделькам и продуктам с насыщенными жирами – сметане, сливкам, сливочному маслу... Если совсем не можете без них жить – сократите максимально их потребление. Что должно остаться? Любая рыба, птица, постные сорта мяса, неочищенные крупы, гречка, рис, как можно больше сырых овощей (старайтесь их есть целыми, а не в салате). Пейте больше воды и зеленого чая. И еще старайтесь есть в одиночестве. Замечено психологами, что в компании мы всегда сьедаем больше.

Что касается физической нагрузки, чем быстрее вы ее подключите – тем быстрее придете к результату. Предпочтения отдавайте базовым упражнениям - приседаниям, отжиманиям, выпадам и всевозможным упражнениям на пресс.

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