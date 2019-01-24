Сериал «Другие»: Восставшие из клюквы

Входит мужчина в ванную к женщине с бумажным пакетом фруктов, не снимая пальто. Женщина лежит в бурой воде, одетая то ли в маленькое черное платье, то ли в черное платье чуть подлиннее, то ли вообще в комбинацию.

- Валя! Валя! - кричит мужчина, роняя на ходу мандарины-апельсины. Он наклоняется над ней, а она поднимает голову и многообещающе говорит:

- А ведь однажды ты так меня и найдешь!

- Что это? - спрашивает обладатель пальто, указывая на цвет воды.

- Клюквенный сок, - отвечает недоутопленница.

И тут я понимаю, что название сериала «Другие», запущенного на канале «Россия», очень подходит произведению. Конечно, они - другие: это же мощно, в середине пятидесятых в клюквенном соке купаться, надев вечернее платье! По ходу просмотра выясняется, что дама обладает суперспособностями, а мужчина работает в органах и пользуется талантами несчастной Валентины, восставшей из клюквы, для устранения неугодных.

- Гринев, - спрашивает наша ретроженщина Икс, - ты в самом деле думаешь, что я заместитель Бога на земле? Или дьявола?

Вот и поговорили. Нормальная светско-советская беседа, в которой прекрасная леди еще и называет КГБ конторой, легко организующей отъем жизней у населения. Зачем, мол, вам я? Сами справитесь, душегубы. В целом главные фигуры таковы: очередной могущественный кагебешник, угнетенная красавица, вышедшая из лагеря, удочеренная девочка, ретростиль. К стандартной схеме прибавляются таланты - то гипноз, то телепатия, то умение поджигать на расстоянии. На подходе цыгане. И все бы ничего, но на собственном сайте канал «Россия 1» с убийственной простотой называет это «новой исторической мелодрамой». Исторической, а?

Мистика, фэнтези, игра в параллельные пятидесятые прошлого века - развлекайтесь, авторы, но не говорите про историю. Хотите вы, чтобы кто-то пытался убить человека вилкой, - пожалуйста, в путь. Хотите, чтобы люди у вас на экране прощались друг с другом пожеланием «хорошего дня!», явно не популярным 60 лет назад? Да пожалуйста! В конце концов с утра до вечера Уильяма нашего Шекспира и в театре, и в кино перетаскивают в современные декорации. Правда, у Шекспира обычно понятнее, кто чей отец, а если уж топят кого-то (в бочке с мальвазией), то наверняка. Без клюквы.

«Другие». Четверг, 21.00, Россия 1.