Врачи приглашают москвичей стать донором и бесплатно сдать анализ на генетическое носительство опасных заболеваний

С 28 января по 1 февраля в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова пройдет первая Неделя донора 2019 года. Студенты, преподаватели, сотрудники университета и все желающие в течение пяти дней смогут внести свою лепту в спасение жизней. Из-за новогодних праздников количество доноров уменьшается, а потребность больниц в донорской крови остается прежней, иногда даже возрастает. Именно поэтому РНИМУ уже который год подряд организовывает выездную студенческую донорскую акцию.

Акция пройдет в рамках марафона донорских практик «Достучаться до сердец». В этом году участников ждут сразу два сюрприза.

Во-первых, в эту зимнюю неделю все пришедшие могут также сдать кровь для прохождения HLA-типирования. Это позволит вступить в Регистр потенциальных доноров костного мозга без дополнительного прокола в вене. Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Эта болезнь излечима! Многих может спасти трансплантация костного мозга от донора. К сожалению, донорами костного мозга не всегда могут стать родственники. Именно для поиска доноров костного мозга и создавался Регистр. Шанс встретить своего генетического близнеца – 1 на 10 000. Чем больше доноров – тем больше вероятность спасти пациента.

Во-вторых, впервые в России при сдаче крови на выездной акции и одновременном вступлении в Регистр потенциальных доноров костного мозга доноры РНИМУ смогут бесплатно пройти уникальное обследование - анализ крови на носительство генов, вызывающих самые распространенные генетические заболевания: муковисцидоз, фенилкетонурия (ФКУ), рак молочной железы (встречается и у мужчин), нейросенсорная тугоухость, наследственная галактоземия.

Исследование проводят ведущие сотрудники лаборатории трансляционной медицины университета с соблюдением полной конфиденциальности. Носители опасной мутации сам не являются больными, но могут передать ген следующим поколениям. Эту информацию важно знать для планирования семьи, поясняют врачи-генетики.

ГДЕ И КОГДА

Неделя донора пройдет с 28 января по 1 февраля с 9:30 до 13:00 по адресу: Москва, ул. Академика Волгина, дом 41 (ближе всего добираться от метро Коньково).

Для участия в акции нужно иметь при себе паспорт и соблюдать рекомендации по питанию и режим донора.

КСТАТИ

Итоги донорских акций за 2018 год

- В прошлом году Донорским движением РНИМУ имени Н.И. Пирогова было проведено 19 дней донора, которые посетили более трех тысяч человек.

- 916 человек прошли HLA-типирование и вступили в Регистр потенциальных доноров костного мозга.

- В банк крови передан 941 литр.