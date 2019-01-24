2019-01-24T07:34:37+03:00
Спорт

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019: пары, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция 24 января 2019

Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн трансляцию этого события: чемпионат Европы 2019 в Минске, пары, произвольная программа 24 января 2019
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Российская пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов.Российская пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

23 января на чемпионате Европы в Минске в парном катании была показана короткая программа. И после этого первого выступления три российских дуэта - в пятерке сильнейших.

Минимальный отрыв в 3 балла от первого места, французов Джеймс-Сипре, у россиян Владимира Морозова и Евгении Тарасовой. Они набрали 73,9 балла за короткую программу. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - в 1,2 балла от итальянцев Делла Моника-Гуаризе. Так что борьба за любые медали у этих двух дуэтов будет жаркой.

А вот у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, получивших 65,89 балла за первый выход на лед, минимальны шансы даже на "бронзу". Но все будет зависеть от второго проката - произвольной программы, которая будет показана в Минске сегодня, 24 января.

В последней, третьей разминке, Тарасова и Морозов выйдут на лед последними. А вот Бойкова и Козловский - первыми. Между ними под стартовым номером 9 - итальянская пара, а следом за ними - французы.

Трансляция

Пары во второй раз в Минске выйдут на лед, чтобы представить произвольную программу на чемпионате Европы 2019 в четверг, 24 января. Онлайн-трансляция начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая телетрансляция выступления с участием российских фигуристов начнется в 19:00 мск на Первом канале.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Украинцы вынуждены согреваться кирпичами из-за высоких тарифов ЖКХ
Российский Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтикой
Погода в Москве на 24 января 2019 года: в столице все еще морозно
В Совфеде обвинили США в организации смены власти в Венесуэле
Помпео не признает права Мадуро на разрыв дипломатических отношений с США
Армения стала первым зарубежным покупателем российских автоматов АК-12
Трамп после отказа Конгресса заявил, что найдет способ обратиться к нации
Правительство решило пока не обсуждать изменение энерготарифов для населения
Захарова назвала события в Венесуэле примером вмешательства Запада в дела других государств
Нападающий “Севильи” посвятил гол в ворота “Барселовны” пропавшему Сале
Владимир Джабаров: Попытки госпереворота стали "модным решением проблем"
Из-за морозов над Москвой появились три солнца
Социальные выплаты в России проиндексируют с 1 февраля
Финляндия возглавила рейтинг "хороших стран"
Климов: РФ признала президентом Венесуэлы Мадуро и не станет менять свою позицию
Мадуро обвинил США в попытке госпереворота в Венесуэле
Чемпионка мира по боксу вызвала на ринг Шнурова за скандальный стих про Волочкову
В Риме арестовали необычную домохозяйку - наркоторговца
В США арестовали медбрата клиники по делу пациентки, забеременевшей в коме
Глава оппозиции Венесуэлы принял на себя полномочия президента
Путин рассказал, что на встрече с Эрдоганом обсудил дополнительные меры для стабилизации в районе Идлиба
В Южной Корее выдали ордер на арест бывшего члена Верховного суда
В Белом доме не знают, одобрит ли Дональд Трамп завершение шатдауна по схеме сената
Тайип Эрдоган заявил о гибели 16 турецких моряков во время инцидента в Черном море
Самый маленький автомат в мире продемонстрировали в видео на YouTube
В Ивановской области более 2 тысяч человек остались без тепла