Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019: пары, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция 24 января 2019

23 января на чемпионате Европы в Минске в парном катании была показана короткая программа. И после этого первого выступления три российских дуэта - в пятерке сильнейших.

Минимальный отрыв в 3 балла от первого места, французов Джеймс-Сипре, у россиян Владимира Морозова и Евгении Тарасовой. Они набрали 73,9 балла за короткую программу. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - в 1,2 балла от итальянцев Делла Моника-Гуаризе. Так что борьба за любые медали у этих двух дуэтов будет жаркой.

А вот у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, получивших 65,89 балла за первый выход на лед, минимальны шансы даже на "бронзу". Но все будет зависеть от второго проката - произвольной программы, которая будет показана в Минске сегодня, 24 января.

В последней, третьей разминке, Тарасова и Морозов выйдут на лед последними. А вот Бойкова и Козловский - первыми. Между ними под стартовым номером 9 - итальянская пара, а следом за ними - французы.

Трансляция

Пары во второй раз в Минске выйдут на лед, чтобы представить произвольную программу на чемпионате Европы 2019 в четверг, 24 января. Онлайн-трансляция начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая телетрансляция выступления с участием российских фигуристов начнется в 19:00 мск на Первом канале.