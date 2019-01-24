Владимир Машков вернулся к Абраму Шварцу спустя 29 лет

Для «Табакерки» спектакль по пьесе Александра Галича все равно что для МХАТа «Чайка». Спектакль - легенда. Гимн, прозвучавший в 1990 году так пронзительно, что о Подвале (так Табаков любовно называл свой Театр-студию на улице Чаплыгина) всерьез заговорила театральная Москва. Главную роль, старика Абрама Шварца, который держит склад в местечке Тульчине и мечтает, чтобы его сын Давид выбился в люди и стал знаменитым скрипачом, играл 24-летний Владимир Машков. Причем играл без замены, без второго состава на протяжении почти десять лет. В то время как Давиды в спектакле менялись: в этой роли выходили на сцену Александр Марин, Евгений Миронов, Сергей Безруков… Потом Машков ушел из театра в продолжительный «творческий отпуск» – в кино. Поставил фильм «Папа» и уже там сыграл Абрама Шварца.

Неудивительно, что, когда весной прошлого года он вернулся в «Табакерку» как худрук, первым спектаклем, который решил восстановить, был «Матросская тишина». Точнее, в репертуаре театра это название значилось, но в постановке что-то не устраивало Машкова, он заменил главных исполнителей. И вот спустя 29 лет после первой премьеры снова надел лапсердак Абрама Шварца. В роли его сына Давида – выпускник школы Олега Табакова, актер стажерской группы театра Владислав Миллер. Кроме молодежи, в спектакле заняты «ветераны» «Табакерки» Андрей Смоляков, Сергей Угрюмов, Сергей Беляев, Яна Сексте.

Когда Машков играл старика Шварца в двадцать лет, ему нужны были «костыли» для поиска характерности. И гениальный Табаков пошел с ним на Тишинский рынок. У Машкова не очень большая нога, и Табаков купил ему разбитые туфли 45-го размера, чтобы Машков в них был немножко Чарли Чаплин. Теперь народному артисту такие «костыли» не нужны. Помогает опыт – сын ошибок трудных.

Владимир Машков вернулся к Абраму Шварцу спустя 29 летФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Я приблизился к возрасту Абрама Шварца, - признался Машков после пресс-показа. – Когда мне было 24 года многие вещи мне были непостижимы. Теперь я все понимаю: это спектакль про бесконечную жизнь, несмотря на то, что главные герои умирают. Мы рассказываем историю о непобедимости человеческого духа. Для меня это очень оптимистическая пьеса.

Если «Матросская Тишина» - это наша «Чайка», то есть спектакль, который для театра Олега Табакова все равно, что для вахтанговцев «Принцесса Турандот», - заинтриговал журналистов Машков. – Я говорю о «Ревизоре», который когда-то поставил в Подвале Сергей Газаров. Это был спектакль-шедевр. Его тоже нужно вернуть на нашу сцену.

Из ближайших премьер – спектакль «Железная воля» по рассказу Лескова в постановке Сергея Пускепалиса. И постановка Аллы Сигаловой «Моя прекрасная леди». Будет еще премьера под кодовым названием «Атом солнца» и детектив по Агате Кристи. У меня тоже есть режиссерские планы. И обязательно буду играть на сцене не только в «Матросской тишине». Но не в своем спектакле. Потому что быть режиссером и актером одновременно очень сложно. Когда я работаю как актер, мне нужно, чтобы кто- то меня направлял, мне подсказывал и обязательно… хвалил.