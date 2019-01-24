Женился по молодости на женщине сильно старше, а потом пришла любовь... и ложная ответственность

Я обещала в предыдущей колонке с самыми интересными комментаторами пообщаться. Выполняю обещание: публикую самый душевный отклик.

«Дарья, добрый день!

В ответ на вашу статью «Муж на две семьи» хотелось бы поделиться своей историей.

Я и есть тот муж на две семьи.

Так случилось, что по молодости я женился на женщине значительно старше себя.

Не из меркантильного интереса, как сейчас модно, а влюбился…

Дальше была свадьба и, на сегодняшний день, 20 лет брака.

С годами страсть и влюбленность улеглись, в 2012 году я встретил женщину. В начале это было обычное хождение на сторону к одинокой женщине с ребенком…

Потом… ее дочь попросила разрешения называть меня папой. Естественно помогал, как мог, деньгами, дочку возил на отдых, в небольшие путешествия, маленькие подарки, пока абсолютно нежданно у нас не родился сын…

Сейчас сыну три года, мои друзья прекрасно осведомлены о моем положении и, по возможности, помогают и поддерживают. В моей первой семье, конечно, никто ничего не знает, но скорей всего подозревают, потому что делить время и разрываться с каждым годом все сложнее и сложнее.

Сложно все. От банального «не проговориться случайно», разделить финансы, чтобы всем хватило, да и заработать их, а потом еще найти время, чтобы никто не чувствовал себя обделенным вниманием….

Это действительно трудно - разрываться между людьми которых любишь.

Мне неоднократно советовали: разведись, иди к ребенку, сыну нужен отец и т.д. и т.п.

Понимаю это и, наверно, сам бы так советовал другим поступить, но сделать такой выбор тоже не могу. Бросить женщину, с которой прожил двадцать лет? Притом что она уже пенсионерка и инвалид? Правильно ли это? Я не знаю, не уверен, потому так и живу. Знаю одно: ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!

Это действительно трудно - разрываться между людьми, которых любишьФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей».

Надо сказать, Сергей, ваша драма покруче предыдущей: там все материализовались, договорились и живут по-соседски. Может, не идеально. Но когда задана честная система координат - развёлся с первой, женился на второй - людям все-таки легче высказывать претензии, «выстраивать границы» и прочие полезные штуки.

А вы такой тайный Штирлиц на семейном фронте. Психику себе ломаете не за Родину, а за что? За то, чтобы старшей жене было спокойно?

Почему вы уверены, что розовые очки - лучшее украшение пенсионерки и инвалида? Я хоть и оптимистка, терпеть не могу этот аксессуар. Он давно вышел из моды.

Но одно дело, когда человек его сам напяливает, а другое - когда родной муж тебе его на нос пристраивает - годами.

К тому же, Сергей, у вас все шагают вразнобой: любовница ждёт, супруга подозревает, муж надрывается на «двойной ставке», сын по папе скучает. Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт.

Мы часто выстраиваем стены между собой и людьми, думая, будто нас не поймут - не примут. Особенно мужчины, почему-то. Не верь, не бойся, не проси. Взвали все на себя, волоки до последнего вздоха и пиши «все будет хорошо» - заглавными буквами. Но это не ответственность, это те же самые розовые очки, в каких давно ходит ваше обильное «двойное» семейство.

А что вы думаете, дорогие читатели? Расскажите на форуме. Интересные отклики обязательно разберём. И делитесь со мной своими мыслями, чувствами, историями по адресу dariaz@kp.ru .

Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.