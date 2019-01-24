Отчего пухнут аптечные сети?

Началось все в ноябре, с совещания по проблемам лекарственного обеспечения, которое провел президент, а затем посетил аптеку и лично ознакомился с ассортиментом. Увидев внимание властей к проблеме, некоторые отечественные фармпроизводители пожаловались в Госдуму на дискриминационные условия доступа на полки аптек - по сравнению с крупной зарубежной фармой. Парламентарии отечественных производителей поддержали. Представители же аптечного бизнеса не согласны с претензиями в свой адрес. Как возник этот вопрос и в чем его истоки?

ЧЕМ ДОРОЖЕ – ТЕМ ЛУЧШЕ

Или как в аптеках отлучают российского покупателя от Российских лекарств

Обсуждаемый вопрос — почему в наших аптеках, во всяком случае на витринах, в основном зарубежные лекарства. Ведь эксперты хором твердят, и не без оснований, что наши производители научились делать очень достойные лекарственные препараты, в нашей фарминдустрии — настоящий прорыв. Тем временем аптечные полки наших аптек пестрят дизайнерскими упаковками лекарств международных фармацевтических корпораций с высокими ценами. В Интервью РБК исполнительный директор Российской Ассоциации Аптечных Сетей Нелли Игнатьева отметила, что в виду ограниченности пространства аптек полки оформляется по принципу наиболее привлекательной упаковки.

В официальном обращении Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) сообщается, что:

- В аптечном сегменте доля иностранных производителей составляет 70% в стоимостном выражении и за этим не стоит иных объективных причин, кроме коммерческого интереса, ведь премия аптеки с дорого препарата естественно выше.

В декабре 2018 г. на первом канале вышел сюжет, где активисты Объединенного народного фронта в декабре провели рейд по аптекам в ряде регионов.

- Во многих аптеках отсутствуют лекарства из перечня минимального ассортимента, есть аптеки где завышается цена даже на препараты из списка жизненно необходимых, хотя наценка на эти препараты устанавливается государством и ее изменение считается серьезным нарушением. На вопрос об отечественных дешевых препаратах почти все аптеки предлагают иностранный аналог, который минимум в 3-5 раз дороже, - сказала журналистам Депутат Госдумы РФ и лидер Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) в Краснодарском крае Светлана Бессараб. (цитата из сюжета)

Ее поддерживает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов:

- Сегодня российские аптеки в первую очередь ориентированы на получение прибыли. Фармацевтам ставится задача продавать наиболее дорогостоящие препараты. Если врачей обязали в рецептах указывать МНН (международное непатентованное название препарата), то, когда пациент с этим рецептом приходит в аптеку, он фактически оказывается во власти фармацевта, который рекомендует ему наиболее дорогой импортный товар.

ВЫСТОЯТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

- Вообще сегодня складывается достаточно опасная ситуация, когда аптечные сети диктуют лекарственный ассортимент. Это звучит громко, но, по сути, это вопрос национальной безопасности, - говорит Президент АПФ, академик РАН Сергей Иванович Колесников.

По данным АПФ, размер бонусов, которые в контрактах обозначаются как маркетинговые затраты и которые выплачиваются отечественными производителями аптечным сетям, достигает 60% от товарооборота. Таким образом аптечные сети компенсируют себе разницу между продажей дорогих импортных препаратов и более доступных отечественных лекарств. Еще одним инструментом финансового давления на производителя в Ассоциации называют длительные отсрочки в оплате товара со стороны аптечных сетей, которые могут достигать 180 дней. И в этой ситуации производители зачастую вынуждены компенсировать за счет кредитных займов.

Те компании, которые все еще представлены в аптеках, вынуждены поднимать цены на свои лекарства, чтобы хоть как-то заплатить бонус или же им необходимо снижать издержки на производство, закупать более дешевые субстанции и компоненты, экономить на оборудовании и персонале – все это негативно сказывается на доступности и качестве лекарственных средств!

На днях популярный телеграмм-канал Незыгарь опубликовал прайс-лист одной из аптечных сетей на заведение лекарственного препарата в ассортимент аптеки, при этом цены указаны на все: от включения в ассортимент, постановки на полку до обучения и предоставления отчётности о продажах и даже приоритетную рекомендацию покупателям. По самым грубым подсчетам, приведенным в материале, производителю придется выложить за присутствие одного препарата в 1000 аптек от 12-15 млн. рублей, а в трети аптек страны и вообще под четверть миллиарда.

НИЗКОРЕНТАБЕЛЬНЫЕ МОНОПОЛИИ

Представители аптечных сетей не согласны с подобной оценкой ситуации и от бонусов отказаться не готовы. В своих выступлениях исполнительный директор Российской Ассоциации Аптечных Сетей Нелли Игнатьева подчеркивала, что доход от маркетинговых услуг – это источник компенсации издержек для сетей, поскольку рентабельность аптечного бизнеса порядка 1%.

- Есть тут определенное лукавство, - считает Сергей Колесников. - Известная проблема рынка - это дробление аптечных сетей, когда крупная сеть состоит из сотен юридических лиц и ИП. Поэтому рентабельность аптечных сетей сегодня объективно оценить невозможно. Известно, что в 2017-2018 многие федеральные сети открывали по 300-700 аптек ежегодно. Стоимость открытия одной аптеки начинается от 3-5 млн рублей. Несложно подсчитать, что одна сеть тратит от 600 млн до 2,5 млрд рублей ежегодно только на открытие новых точек.

По данным исследовательского бюро Alpharm, на сегодняшний день ТОП-20 сетей консолидируют 42% рынка, данная динамика наблюдается за счет агрессивного укрупнения основных игроков и поглощения ими более мелких сетей и аптек.

Как борются с аптечными монополиями в Европе.

Показателен и опыт стран Европейского Союза, законодательно ограничивших доступ аптечных сетей на рынок в свете рисков возобладания коммерческих мотиваций, а не охраны здоровья населения. Так, в Италии, Германии и ряде других стран аптечное учреждение может находиться исключительно в собственности дипломированного фармацевта, который несет персональную ответственность за обеспечение надежного и высококачественного снабжения населения лекарственными средствами.

Президент АПФ Сергей Колесников уверен в необходимости нормативного урегулирования производителей и аптек: то, что мы сейчас с вами наблюдаем – это формирование монополий в социально значимой сфере, в сфере лекарственного обеспечения населения. Любая монополия стремится к получению прибыли, а не улучшению качества жизни потребителя. При этом постоянно упускается из виду то обстоятельство, что аптеки – это не только коммерческое предприятие, аптека несет на себе социальную функцию, связанную с обеспечением доступа населения к лекарственным средствам.

Другое мнение

На прошедшей накануне пресс-конференции, инициированной, Российской Ассоциацией Аптечных Сетей, журнастисты обратились с вопросами к исполнительному директору РААС Нелли Игнатьевой:

Если бонусы – это единственный инструмент компенсации издержек для аптечных сетей, нормальная ли ситуация, когда бизнес-модель сетей не жизнеспособна и может функционировать исключительно за счет «дотаций» производителей. И второй вопрос: как при рентабельность 1% крупные сети открывают по 200-700 аптек ежегодно? На какие средства это делается?

- У каждого рынка есть свои этапы развития, - говорит исполнительный директор Российской Ассоциации Аптечных Сетей Нелли Игнатьева. - Мы ждем, когда количество перейдет в качество. Сравним с предшествующими годами: сегодня аптечных организаций меньше, чем было, например, в 2010 году….

Вопрос — нормальная ли это ситуация? Это реальная ситуация.

Также эти вопросы решил прокомментировать Олег Жеребцов (Солофарм).

«Да крупные сети открывают больше аптек, но вы не представляете какое количество мелких умирает, но они об этом не сообщают». Тем самым эксперт подтвердил тренд на консолидацию аптечный сетей и закрытие малого и среднего предпринимательства в аптечном бизнесе

Свет в конце тоннеля:

Аптечные сети услышали призыв отечественных производителей и как заявил Председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Евгений Нифантьев: «Мы готовы проводить работу, что бы доля отечественных лекарственных препаратов росла не только в упаковках, но и в объемах продаж».

На сколько озвученные слова будут доказаны делом покажет время