Ученые нашли способ, как по анализу крови предупредить болезнь Альцгеймера

Ученые Университета Вашингтона в сотрудничестве с Немецким центром нейродегенеративных заболеваний (Dzne), Институтом клинических исследований мозга Херти (Hih) и Тюбингенским университетом опубликовали в журнале Nature Medicine результаты длительного исследования более чем 400 человек (из которых 247 носителей генов ранней болезни Альцгеймера и 162 здоровых члена семьи), согласно которому удалось разработать универсальный анализ для оценки повреждения головного мозга.

И согласно новому анализу, теперь можно на самых ранних стадиях обнаружить наличие «шпионского» белка — а точнее, нитевидного белка, называемого Nfl. И принять меры, чтобы задержать развитие болезни. Как только болезнь возникает, она начинает разрушать и уничтожать здоровые нервные клетки. Nfl в этом случае выходит в спинномозговую жидкость, которая окружает головной и спинной мозг, а затем попадает в кровь. Исследования уверенно доказали, что увеличение белка Nfl в крови совершенно точно отражает повреждение головного мозга. В будущем разработанная методика, по словам ученых, позволит предупреждать практически все известные на сегодня болезни, связанные с повреждением головного мозга на самых ранних стадиях еще до появления симптомов.

- Мы смогли предсказать потерю массы мозга и когнитивный дефицит, которые затем произошли два года спустя, - рассказал доктор Матиас Джакер.

Ученые полагают, что этот маркер повреждения головного мозга может быть легко включен в скрининговые тесты, используемые в неврологии, так как он не является специфическим и касающимся только болезни Альцгеймера, но достоверно свидетельствует о начинающейся болезни мозга или травме.

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