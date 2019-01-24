Дома у начальника полиции подмосковного Чехова нашли пистолет со сбитыми номерами

В Подмосковье продолжается история с разоблачениями в отделе полиции города Чехов. Вчера мы сообщали, что задержаны два местных высокопоставленных полицейских. За взятки. По версии следствия, один за 90 тысяч рублей уничтожил видеозаписи по делу о драке двух местных группировок, другой взялся за 200 тысяч «крышевать» кафе чеховского бизнесмена. Сегодня стало известно, что задержан и начальник ОМВД Чехова Андрей Большаков. Его подозревают в незаконном обороте оружия (это грозит лишением свободы до 4 лет). В загородном доме у полковника Большакова нашли интересную вещицу...

- В жилище у задержанного обнаружен пистолет Макарова, ПМ, со снаряженным магазином, в котором имелись четыре патрона. Номерные обозначения на пистолете были спилены, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Проведенной баллистической экспертизой установлено, что данный пистоле является огнестрельным оружием, а патроны, находившиеся в магазине - боеприпасами.

Еще раз: у главного полицейского Чехова дома зачем-то лежал пистолет. Не наградной и не табельный. Номера на «стволе» сбиты.

Следствие теперь будет проверять, не засветился ли этот ПМ во время каких-либо криминальных эпизодов.

Андрея Большакова сейчас допрашивают. Следствие будет выходить в суд с ходатайством об его аресте. Зачем полковнику понадобилось иметь дома такое оружие, никто пока объяснить не может.

- Вообще, номер с пистолета спиливают для того, чтобы скрыть его историю, замести историю его происхождения, - говорит «КП» криминалист Михаил Игнатов. - По номеру, если пистолет когда-то был на учете, можно выяснить, был ли он привязан к какому-то подразделению правоохранительных органов или армии. Но на самом деле, серьезная экспертиза все-равно может выяснить номер, потому что эти цифры довольно глубоко пробиваются в металле. А баллистическая экспертиза скажет, не использовался ли этот ствол во время совершения каких-либо преступлений.

- Вчера во время обыска Большаков подтвердил, что пистолет принадлежит ему, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - Однако сегодня изменил показания, заявив, что раньше никогда этот ПМ не видел.