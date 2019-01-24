2019-01-24T14:40:24+03:00
Политика

Янукович лежит в больнице после операции

Адвокат рассказал о состоянии здоровья политика
Ольга ЛИБГАРДТ
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Янукович, который в 2014 году сбежал в Россию, признан виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войныЯнукович, который в 2014 году сбежал в Россию, признан виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войныФото: EAST NEWS
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На Украине начали оглашать приговор бывшему президенту Виктору Януковичу. Политика уже признали виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Сам Виктор Янукович в заседании не участвует. Он перенес операцию.

"Виктор Янукович перенес оперативное вмешательство. Сейчас находится на реабилитации в больнице", - цитирует телеканал "112 Украина" адвоката политика Александра Горошинского. Он добавил, что состояние здоровья его подзащитного нормальное: "Идет на поправку. Cказал, что спорт не бросит."

Ранее Янукович получил серьезные травмы позвоночника и колена. Бывший президент Украины был госпитализирован после игры в теннис в Подмосковье. Горошинский заявлял, что бывшему президенту может понадобиться операция в Израиле.

Адвокат отметил, что о дате сегодняшнего судебного заседания он и его подзащитный узнали накануне по телефону, тогда как по закону им должны были сообщить за три дня до судебного заседания. "Таким образом, Виктору Януковичу не сообщили о данном суде", - подчеркнул он.

Тем временем, сам Янукович, который в 2014 году сбежал в Россию, признан виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Такое решение вынес Оболонский районный суд Киева. На заседании объявили, что были полностью изучены показания свидетелей и экспертов, а также вещественные доказательства. Суд считает вину Януковича полностью доказанной. Сам экс-президент категорически отрицает свою вину.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ждет справедливого наказания по делу экс-президента. "Сегодня в Оболонском суде Киева мы слушаем приговор и ждем справедливого наказания тех, кто пошел по пути предательства", - написал Луценко на своей странице в Facebook.

Приговор продолжает оглашаться в украинской столице. По делу о госизмене обвинение требовало для Януковича пожизненного заключения, но затем попросило для него наказание в виде 15 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен заочно, поскольку экс-президент не собирается возвращаться на Украину.

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В Оболонском райсуде Киева в четверг начали зачитывать приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу об обвинении его в государственной измене. Перед началом заседания полиция значительно усилила охрану здания суда, оцепив даже прилегающую к нему территорию (подробности)

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